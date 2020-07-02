Обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях минимум на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства - основная задача нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". На чем теряют деньги российские компании и какие есть возможности для повышения их эффективности, "РГ" рассказал гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

В период пандемии ваш центр помог компаниям нарастить выпуск средств защиты и дезинфицирующих средства - где на 70%, а где и в три раза. Дорого ли обошлась такая модернизация?

Николай Соломон: В большинстве случаев вложения если и были, то число символические: 100-200 тысяч рублей. Перед нашими специалистами стояла задача - увеличить объем выпуска продукции на действующих мощностях десяти предприятий, выпускающих необходимую для борьбы с пандемией продукцию. И мы выжали этот рост из того оборудования и персонала, которые там были. Дело в том, что производственные возможности предприятия редко используются на 100%.

Наши эксперты вместе с руководителями предприятий подробно разобрали все производственные цепочки и нашли места, из-за которых возникали затыки. Например, на одном из заводов просто увеличили диаметр трубы, чтобы вода одновременно поступала в три технологических резервуара. Прежде они заполняли их по очереди. И это дало эффект.

А при планомерной работе по повышению эффективности производства где искать скрытые резервы?

Николай Соломон: Их на самом деле очень много. Брак, простои, лишние операции... Уровень запасов обычно можно всегда сократить вдвое. Помогаем разработать и внедрить четкую систему планирования, чтобы все и каждый заранее знали, кому что надо делать, куда идти и где получить необходимое. Очень много можно экономить на переналадке оборудования. Во-первых, она не должна происходить внезапно, а во-вторых, должен быть четкий алгоритм. У нас же то человека нет на месте, то пришел молодой вместо опытного, и он начинает методом проб и ошибок осваивать операцию. Такие технологические и организационные моменты часто находятся в головах отдельных специалистов, никакой системы нет.

Нагрузка на персонал при повышении эффективности работы предприятия растет?

Николай Соломон: Повышение производительности труда - это не его интенсификация. Просто люди начинают работать без потерь сил и времени на ожидание сырья или его поиск, бессмысленные перемещения операторов по цеху. Оборудование опять же не простаивает. Все это в совокупности и приносит результат.

Или есть такой инструмент - спагетти. Часто бывает, что в цеху исторически сложилась некая расстановка оборудования. Если проследить путь, который проделывает будущий продукт в процессе производства, обычно получается такая запутанная макаронина. Но если переставить станки "в затылок", то просто за счет сокращения числа перемещений можно заметно повысить эффективность работы.

Что движет госкомпаниями при повышении эффективности?

Николай Соломон: В феврале вышло постановление правительства, которое обязывает госкомпании повышать эффективность на 5% в год. Делать это надо с увеличением добавленной стоимости продукции, а не просто наращивать объем выпуска. Для многих этот вызов оказался очень серьезным, теперь в компаниях решают, как увеличить прибыль в расчете на час рабочего времени. Мы в основном работаем с частными компаниями, они находятся в рынке, им надо наращивать свою эффективность, чтобы выжить или выбиться в лидеры. Но есть и около 40 дочек госкомпаний, которые тоже стремятся развивать технологии бережливого производства. Кстати, многие наши технологии десятилетиями обкатаны на площадках "Росатома", мы готовы помочь их внедрить и другим госпредприятиям.