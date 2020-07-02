Новости

Лукашенко призвал защитить честь знамени Великой Победы 20:07
Мария Захарова: Косовская "государственность" абсолютно несостоятельна 20:04
Матч "Спартака" и "Тамбова" в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR 19:59
В Казани отметят салютом присвоения звания "Город трудовой доблести" 19:58
Сергей Шнуров возрождает "Ленинград" и обещает новый клип "Фотосессия" 19:37
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок 19:34
Владимирскому экс-замгубернатора добавили срок за взятки 19:30
В Болгарии прошла Олимпиада по русскому языку 19:17
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Кирове 19:04
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин 18:45
В Кирове в жилом доме взорвался газ 18:38
Албания временно отменила визы для граждан России 18:35
В Госдуме оценили обеспокоенность США на тему поправок в Конституцию 18:32
Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции 18:27
Вселенная "Мандалорца" пополнится книгами и комиксами 18:23
Вышел трейлер фэнтези-боевика с Шарлиз Терон "Бессмертная гвардия" 18:12
На юге Испании появился пляж только для пожилых и инвалидов 18:05
Эксперты назвали пять преимуществ 5G 18:04
СМИ: Disney хочет объявить новую трилогию "Звездных войн" неканоничной 18:03
ЦИК Беларуси получил документы на регистрацию Лукашенко 18:00
Установлен общий предок и общая родина всех домашних кур 17:48
В Севастополе ФСБ изъяла партию наркотиков на 6,8 миллиона рублей 17:47
Каталонских политиков предложили отпускать из тюрьмы на выходные 17:46
В Курской области осужден отец, по вине которого погибли трое детей 17:45
Наскальный рисунок показал, что Мадагаскар еще недавно был землей гигантов 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 18:45
Рубрика: Экономика
Проект: Медиацентр

Приказано выжать

Как повысить эффективность работы предприятий
Текст: Алексей Дуэль
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
Обеспечить рост производительности труда на средних и крупных предприятиях минимум на 5% в год к 2024 году за счет внедрения культуры бережливого производства - основная задача нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". На чем теряют деньги российские компании и какие есть возможности для повышения их эффективности, "РГ" рассказал гендиректор Федерального центра компетенций в сфере производительности труда Николай Соломон.

В период пандемии ваш центр помог компаниям нарастить выпуск средств защиты и дезинфицирующих средства - где на 70%, а где и в три раза. Дорого ли обошлась такая модернизация?

Николай Соломон: В большинстве случаев вложения если и были, то число символические: 100-200 тысяч рублей. Перед нашими специалистами стояла задача - увеличить объем выпуска продукции на действующих мощностях десяти предприятий, выпускающих необходимую для борьбы с пандемией продукцию. И мы выжали этот рост из того оборудования и персонала, которые там были. Дело в том, что производственные возможности предприятия редко используются на 100%.

Фото: Сергей Красноухов/ТАСС
Бережливые технологии помогли аграриям увеличить прибыль и зарплаты

Наши эксперты вместе с руководителями предприятий подробно разобрали все производственные цепочки и нашли места, из-за которых возникали затыки. Например, на одном из заводов просто увеличили диаметр трубы, чтобы вода одновременно поступала в три технологических резервуара. Прежде они заполняли их по очереди. И это дало эффект.

А при планомерной работе по повышению эффективности производства где искать скрытые резервы?

Николай Соломон: Их на самом деле очень много. Брак, простои, лишние операции... Уровень запасов обычно можно всегда сократить вдвое. Помогаем разработать и внедрить четкую систему планирования, чтобы все и каждый заранее знали, кому что надо делать, куда идти и где получить необходимое. Очень много можно экономить на переналадке оборудования. Во-первых, она не должна происходить внезапно, а во-вторых, должен быть четкий алгоритм. У нас же то человека нет на месте, то пришел молодой вместо опытного, и он начинает методом проб и ошибок осваивать операцию. Такие технологические и организационные моменты часто находятся в головах отдельных специалистов, никакой системы нет.

Нагрузка на персонал при повышении эффективности работы предприятия растет?

Николай Соломон: Повышение производительности труда - это не его интенсификация. Просто люди начинают работать без потерь сил и времени на ожидание сырья или его поиск, бессмысленные перемещения операторов по цеху. Оборудование опять же не простаивает. Все это в совокупности и приносит результат.

Или есть такой инструмент - спагетти. Часто бывает, что в цеху исторически сложилась некая расстановка оборудования. Если проследить путь, который проделывает будущий продукт в процессе производства, обычно получается такая запутанная макаронина. Но если переставить станки "в затылок", то просто за счет сокращения числа перемещений можно заметно повысить эффективность работы.

Фото: iStock
Как внедряют бережливое производство

Что движет госкомпаниями при повышении эффективности?

Николай Соломон: В феврале вышло постановление правительства, которое обязывает госкомпании повышать эффективность на 5% в год. Делать это надо с увеличением добавленной стоимости продукции, а не просто наращивать объем выпуска. Для многих этот вызов оказался очень серьезным, теперь в компаниях решают, как увеличить прибыль в расчете на час рабочего времени. Мы в основном работаем с частными компаниями, они находятся в рынке, им надо наращивать свою эффективность, чтобы выжить или выбиться в лидеры. Но есть и около 40 дочек госкомпаний, которые тоже стремятся развивать технологии бережливого производства. Кстати, многие наши технологии десятилетиями обкатаны на площадках "Росатома", мы готовы помочь их внедрить и другим госпредприятиям.

Экономика Бизнес Медиацентр "РГ": Отчеты о мероприятиях РГ-Видео

Главное сегодня

Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
Биржевая цена бензина марки Аи-95 обновила рекорд
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные