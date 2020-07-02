Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

Новости

Путин оперативно подпишет указ о поправках после официальных итогов голосования 14:03
Новый Kia K5 сфотографировали в Москве. Скоро стартуют продажи 14:00
Матвиенко подчеркнула абсолютную легитимность поправок к Конституции 13:50
Вышел русский трейлер фильма про пса-телепата "Думай как собака" 13:48
Путин в четверг проведет заседание оргкомитета "Победа" 13:47
Минфин предложил увеличить квоту малого и среднего бизнеса в госзакупках 13:38
Кировская прокуратура проверит "кладбище домашних животных" 13:36
На СЭПО возобновили выпуск холодильников "Саратов" 13:30
Фото: Ректор уральского вуза лично привез дипломы выпускникам 13:28
Лукашенко заявил о победе над COVID-19 в Беларуси 13:26
Мишустин: Объем расходов бюджета могут превысить на 1,8 трлн рублей 13:18
Зарубежные лидеры поздравили Путина с успешным завершением голосования по Конституции 13:17
В Оренбуржье подросток погиб после употребления наркотика 13:14
Хуснуллин: Реализацию проекта "Чистая вода" в Брянской области можно ускорить 13:13
Французский депутат в Крыму призвал Евросоюз снять санкции с России 13:12
Аллея Дружбы в Минске стала символом памяти о вкладе стран СНГ в общую Победу 13:09
В МЧС предупредили о сорокоградусной жаре на Ставрополье 13:05
В Израиле сократят школьную программу из-за пандемии 13:00
Subaru Legacy прощается с Россией ограниченной серией Ultimate 13:00
Моди поздравил Путина с успешным проведением голосования по Конституции 12:54
Абэ призвал следить за ситуацией после новой вспышки COVID-19 в Токио 12:53
В Петербурге пенсионерка помогла задержать железнодорожных вандалов 12:46
В Финляндии через сто лет убрали свастику с эмблемы ВВС 12:46
Сериал "Текст. Реальность" выйдет раньше срока 12:44
Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест 12:43
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 12:42
Рубрика: Экономика

Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

Текст: Ольга Игнатова

Состояние самого богатого человека в мире снова изменилось. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд. Это - рекордный показатель для бизнесмена. Только за первую половину 2020 года бизнесмен стал богаче на $56,7 млрд.

Фото: instagram.com/ kyliejenner
Forbes назвал самых высокооплачиваемых звезд

Как сообщает агентство Bloomberg, разбогател Безос из-за повышения стоимости акций Amazon.

Компания является крупнейшим в мире онлайн-ретейлером. Акции подорожали на 4,4%, до рекордных $2 878,7 за штуку. Безосу принадлежит 11% акций его компании. Бывшей супруге Безоса Маккензи принадлежит 4% акций Amazon, ее состояние оценивается в $56,9 млрд. Таким образом Маккензи сейчас самая богатая женщина в мире.

Amazon была основана Безосом в США в 1994 году. Сначала занималась продажей книг и музыкальных пластинок, но затем перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой.

По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.

Экономика Финансы

Главное сегодня

Мишустин: Голосование подтвердило поддержку предложенного Путиным курса
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Казахстан снова вводит карантин на 14 дней
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
Пенсионерам разрешили продлить электронные больничные