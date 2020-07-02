Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

Состояние самого богатого человека в мире снова изменилось. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд. Это - рекордный показатель для бизнесмена. Только за первую половину 2020 года бизнесмен стал богаче на $56,7 млрд.

Как сообщает агентство Bloomberg, разбогател Безос из-за повышения стоимости акций Amazon.

Компания является крупнейшим в мире онлайн-ретейлером. Акции подорожали на 4,4%, до рекордных $2 878,7 за штуку. Безосу принадлежит 11% акций его компании. Бывшей супруге Безоса Маккензи принадлежит 4% акций Amazon, ее состояние оценивается в $56,9 млрд. Таким образом Маккензи сейчас самая богатая женщина в мире.

Amazon была основана Безосом в США в 1994 году. Сначала занималась продажей книг и музыкальных пластинок, но затем перешла к торговле видеозаписями, видеоиграми и бытовой электроникой.

По версии журнала Forbes, среди самых богатых людей мира - основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс с состоянием в $98 млрд и генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, чье состояния оценивается в $76 млрд.