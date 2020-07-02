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02.07.2020 05:40
Рубрика: В мире

Сотни слонов найдены мертвыми в Ботсване

Текст: Максим Макарычев

С начала мая в дельте Окаванго в Ботсване, расположенной на юге Африки, были обнаружены более 350 туш слонов. Как отметил представитель местного правительства, никто не знает причину гибели животных, а результаты лабораторных анализов станут известны через несколько недель.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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В Ботсване находится около трети сокращающейся популяции слонов в Африке. Доктор Макканн из британской организации "Национальный парк спасения" рассказал BBC, что местные защитники природы впервые предупредили правительство о гибели животных в начале мая, после того как обнаружили 169 туш слонов в дельте Окаванго. В ходе дальнейших поисков было найдено еще около 200 туш животных. По словам Макканна, это абсолютно беспрецедентное событие.

Правительство Ботсваны исключило браконьерство в качестве причины гибели животных, отметив, что их бивни не были удалены, сообщает Phys.org.

Эксперты также исключили естественное отравление сибирской язвой. От этого в прошлом году в Бостване погибло не менее 100 слонов. Высказывается предположение, что слоны могли заразиться коронавирусом SARS-CoV-2.

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