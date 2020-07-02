Совфед заслушает в июле отчет о вмешательстве в голосование по Конституции

"Мы столкнулись в беспрецедентным противодействием, казалось бы, сугубо внутреннему делу Российской Федерации, особенно со стороны иностранных интернет-аккаунтов. Это Ddos-атаки на сайт ЦИКа, потоки фейков и лжи, которая вообще не имеет ничего даже близко общего с реальностью", - отметила она. Однако российское общество проявило зрелость и сумело отличить правду от лжи и сделать свой осознанный выбор, добавила спикер.

Валентина Матвиенко напомнила, что в Совете Федерации работает временная комиссия по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России, которая все это время внимательно отслеживала ситуацию вокруг голосования.

"Сейчас комиссия продолжает работу, обобщает результаты, делает выводы. Я думаю, что в июле на одном из заседаний мы заслушаем отчет этой комиссии с выводами и предложениями, которые, возможно, потребуют и законодательного обеспечения", - заявила председатель СФ.

"Такие вещи нельзя оставлять без реакции", - подчеркнула она.