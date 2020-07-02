Страховые взносы в Пенсионный фонд можно будет провести через МФЦ

Расчеты по начисленным и уплаченным взносам на медицинское и пенсионное страхование Пенсионный фонд будет принимать также через МФЦ. Обсуждается соответствующий проект постановления правления фонда. Согласно документу, услугу можно будет получить, в том числе посредством комплексного запроса сразу нескольких услуг.

"Заявитель вправе обратиться с заявлением о предоставлении государственной услуги, в том числе посредством комплексного запроса, через многофункциональный центр в случае, если между территориальным органом ПФР и многофункциональным центром заключено соглашение о взаимодействии", - говорится в проекте документа.

Сейчас оказание этой услуги через МФЦ не предусмотрено, она предоставляется только в территориальных органах Пенсионного фонда.

Страховые взносы на пенсионное и медицинское страхование отчисляются организациями, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми, которые уплачивают их за себя, а также гражданами, которые добровольно платят дополнительные страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.