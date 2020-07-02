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02.07.2020 12:21
Рубрика: Общество

Студенты МИСиС создают "фантом" человеческого мозга

Текст: Мария Набиркина

Команда студентов НИТУ "МИСиС" разработала "фантом" человеческого мозга. Это модель со структурным и механическим подобием реального органа.

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"Фантомозг", как назвали его сами разработчики, позволит студентам изучать патологическую анатомию тканей. Поможет он и практикующим нейрохирургам: на "фантомозге" они смогут тренироваться. Ведь нейрохирургические операции - колоссально сложный процесс. Редкие клинические случаи, будь то труднодоступная локация опухоли, обширный инсульт или особенно крупная гематома, можно "отрабатывать" на модели мозга.

Работа с фантомом в натуральную величину - один из трех основных способов изучать объемную структуру органов, наряду с 3D-симуляцией в виртуальной реальности (VR) и работой с человеческими телами (кадаврами). У каждого из способов - свои недостатки. Так, VR-технологии по-прежнему очень дорогие и не дают оператору в полной мере прочувствовать процесс "на пальцах". Использование кадавров негуманно, к тому же мертвые ткани сильно "теряют" в характеристиках. Фантомы - наиболее оптимальный вариант, однако на сегодняшний день их изготавливают из силикона, который сильно отличается от органических тканей по механическим характеристикам.

Фото: istockphoto.com
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Студенты МИСиС нашли выход: их "фантомозг" сделан из гидрогеля. Чтобы изготовить такую модель, нужно около 30 часов.

Пробный образец, который представили в МИСиС, в 4 раза меньше реального размера мозга. Но работа в самом разгаре: предстоит создать модели мозжечка, среднего мозга, продолговатого мозга, моста, а также увеличить модель до реальных размеров. Кроме того, планируется добавить в фантомозг имитацию сосудов и патологических изменений: опухолей, кровяных сгустков, бляшек.

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