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02.07.2020 16:41
Рубрика: В мире

Суд Лондона признал Гуайдо президентом Венесуэлы в споре о золоте

Текст: Диана Ковалева

Лондонский суд признал главу оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо безоговорочным президентом этой страны и тем самым лишил правительство действующего главы государства Николаса Мадуро доступа к хранящемуся в Банке Англии венесуэльскому золоту. Соответствующее решение Высокий суд Лондона принял в рамках рассмотрения иска, который подал Центробанк Венесуэлы для того, чтобы вернуть хранящиеся в британской столице золотые слитки стоимостью более одного миллиарда долларов.

Фото: AP Photo / Matias Delacroix
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"Правительство Ее Величества признает Гуайдо в качестве президента Венесуэлы... и не признает Мадуро в качестве президента Венесуэлы", - цитирует судью Найджела Тира BBC.

Он также добавил, что суд не видит оснований для того, чтобы признавать Гуайдо президентом де-юре, а Мадуро - президентом де-факто.

Однако адвокаты, представлявшие в этом деле правительство Венесуэлы, заявили, что несмотря на все свои заявления о непризнании правительства Мадуро, Лондон на самом деле де-факто его признает. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что у Великобритании все еще есть посол в Каракасе и что назначенный Мадуро посол Венесуэлы в Лондоне остается на своем посту, отметил один из представителей защиты.

Напомним, что в апреле Каракас направил запрос в Банк Англии, чтобы вернуть часть хранящихся там золотых слитков, продать их и перечислить вырученные средства Программе развития ООН для получения от нее помощи в борьбе с коронавирусом. В частности, деньги должны были пойти на лекарства, медоборудование и продукты питания.

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