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02.07.2020 16:25
Рубрика: Общество

Во Франции найден 1500-летний воздухонепроницаемый свинцовый саркофаг

Текст: Денис Передельский
Фото: Inrap Фото: Inrap
Фото: Inrap

Во Франции команда Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) при проведении раскопок в древнем некрополе города Отен обнаружила ранее неизвестные захоронения, в одном из которых находился таинственный свинцовый саркофаг.

Об открытии сообщается на сайте Inrap. На месте современного городка Отен, который находится на юго-западе от Дижона, в древности располагался римский город Августунум. Здесь же расположена раннехристианская церковь Сен-Пьер, считающаяся одной из древнейших во Франции.

Фото: iStock
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Рядом с нею ранее был найден некрополь, который активно использовался с середины III века до V века. Впрочем, некоторые захоронения датированы даже XVIII веком. Всего было обнаружено около 150 захоронений.

В одном из них был обнаружен двойной саркофаг. Внешний гроб вырезан в камне, а внутрь него был помещен свинцовый гроб. Возраст захоронения составляет около 1500 лет. Предварительное обследование показало, что свинцовый саркофаг является воздухонепроницаемым.

Он оставался запечатанным и нетронутым на протяжении многих столетий. Ученые планируют открыть его. Они считают, что внутри могут находиться хорошо сохранившиеся ритуальные предметы и одежда погребенного человека. Возможно, их анализ позволит установить его личность.

Например, ходит легенда, что на территории этого некрополя был похоронен Аматор, которого иногда называют первым епископом Отена. Кстати, первый мавзолей здесь был построен на галло-римской вилле. Вероятно, в нем был похоронен весьма уважаемый горожанин.

Фото: Shai Halevy, Israel Antiquities Authority
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Исследователи считают, что раскопанный некрополь является местом упокоения многих первых христиан, появившихся в северной части Галлии. Упоминания о них относятся к IV веку. Это как раз тот период времени, в течение которого некрополь использовался наиболее активно.

Древние свинцовые саркофаги редко встречаются в этой части Франции. Всего известно около 40 таких гробов, причем в Отене было найдено восемь из них. Умерших здесь хоронили, как правило, в гробах из дерева и песчаника. Археологи также обнаружили следы шести мавзолеев и деревянного здания.

Некоторые захоронения имеют признаки, характерные для традиций Римской империи. Но на более поздних саркофагах встречаются фигуры, напоминающие изображение креста.

К слову, в 1839 году в некрополе Сен-Пьер была обнаружена древняя надгробная надпись. Датировать ее оказалось сложно. Но язык и стиль символов указывают на то, что она была вырезана между концом II века и второй половиной IV века.

В тексте, написанном по-гречески, некто Пекториос убеждает, что его собратья-христиане хранят чистое сердце. Эти пять строк образуют акростический символ, обозначающий Иисуса Христа. Это одно из первых упоминаний о Христе в галльской археологии.

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