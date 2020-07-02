Представлено наиболее полное исследование о течении коронавируса у детей

У большинства детей, в том числе, грудного возраста, коронавирусная инфекция протекает в легкой форме. Тяжело болеет лишь восемь процентов маленьких пациентов. Об этом говорят данные по детской заболеваемости COVID-19, собранные в 25 странах Европы.

В исследовании, опубликованном в журнале The Lancet Child & Adolescent Health, дается информация об эффективности применения 19 препаратов у детей, которых лечили от коронавируса.

Ученые из Англии, Австрии, Испании и других европейских стран под руководством Марка Тебрюгге из Университетского колледжа Лондона проанализировали 582 случая COVID-19 у детей, получавших медицинскую помощь в 82 учреждениях здравоохранения в самый разгар эпидемии - с 1 по 24 апреля этого года. Средний возраст пациентов составлял пять лет, почти треть исследуемых случаев заболевания приходилась на грудничков.

В основном, дети заразились от своих родителей, и лишь четыре процента - от братьев и сестер. Самым распространенным симптомом на начальных этапах заболевания у них была лихорадка, примерно у половины выявили инфекции верхних дыхательных путей, у четверти - нижних дыхательных путей. У 22 процентов детей врачи зафиксировали поражения желудочно-кишечного тракта. Болезнь протекала бессимптомно у 16 процентов маленьких пациентов.

Большинство заболевших детей проходили лечение в стационарах. Во время терапии 13 процентам из них потребовалась кислородная поддержка и четырем процентам - искусственная вентиляция легких продолжительностью около недели. Чаще всего при лечении "детского ковида" врачи применяли гидроксихлорохин и ремдесивир.

Из 582 случаев заболевания четыре имели летальный исход: умершие пациенты были старше десяти лет. Смерть наступила через 3, 9, 11 и 17 дней после появления у них симптомов недуга, причем, у двух скончавшихся подростков ранее не наблюдалось серьезных проблем со здоровьем: один из них умер от остановки дыхания вне больницы, другой, находясь на искусственной вентиляции легких в госпитале.

На основании полученных сведений ученые пришли к мнению, что дети и подростки в целом не так сильно болеют коронавирусом, как взрослые, и смертность от инфекции у них значительно ниже. Судя по европейскому исследованию, она оставляет 0,69 процента, больные же старше 70 лет умирают от COVID-19 в десять раз чаще.