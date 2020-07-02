У 41 призывника выявили коронавирус

Жесткие меры безопасности, принятые армейским руководством в связи с пандемией коронавируса, помогли выявить у призывников COVID-19.

Таких парней немного, но они есть. По данным оборонного ведомства, у 41 новобранца тест на новую инфекцию дал положительный результат. Этих парней немедленно изолировали и начали лечить. Хотя, судя по всему, заболевание у призывников проходит без явно выраженных симптомов.

Напомним, что проверка на COVID-19 ждет все 135 тысяч новобранцев. Накануне на совещании в Минобороны глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что ситуация, сложившаяся с распространением коронавирусной инфекции, в целом не оказала существенного влияния на Вооруженные силы. Это в том числе касается призыва на военную службу. "В военные комиссариаты поставлено более двух миллионов медицинских масок, свыше 230 тысяч тест-систем, а также бесконтактные термометры. На сборных пунктах проводятся барьерный контроль и плановые дезинфекционные мероприятия", - сообщил министр.

По последним данным, в войска уже отправили более 48 тысяч молодых солдат. Шойгу особо отметил, что перевозки новобранцев спланированы так, чтобы исключить их контакты с другими людьми. Для этого же по прибытию в воинские части призывников селят в отдельные казармы и помещают на двухнедельный карантин.