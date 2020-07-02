Ушел легендарный ватерполист Александр Кабанов

Александру Сергеевичу Кабанову было 72 года. Этот человек с неизменными усами, широкой улыбкой, всегдашней дружелюбностью был символом отечественного водного поло.

Как ватерполист он выиграл со сборной СССР все, что только можно. Двукратный олимпийский чемпион, победитель первенств мира и Европы, капитан и мотор необычнейшей команды бившихся до конца бойцов и интеллектуалов. Ни в одной сборной не было столько умнейших ребят с красным дипломом, как в ватерпольной. И самым главным, самым верным, самым уважаемым игроком оставался всегда Александр. Молодые смотрели на него открыв рты: ведь они играли рядом с живой легендой.

Мне повезло поездить по миру с нашей сборной в период ее расцвета. И, конечно, первым человеком после тренера был в ней Александр. Порой резкий по отношению к тем, кто, по его суровому мнению, не доиграл, не выложился до последнего. Кабанов требовал от игроков порой невозможного: быть таким же, как он. Но всегда отходчивый, готовый дать совет и помочь любому к нему обратившемуся. А еще я помню, как ребята переглядывались, когда капитан решал кроссворды. Он делал это молниеносно - точно так же, как забивал голы или успевал отработать в защите.

Не часто из выдающихся спортсменов получаются хорошие тренеры. А Александр Сергеевич выигрывал со своими сборными страны - и мужской, и женской множество титулов. Как же будет не хватать нам Александра, Саши Кабанова.