Устоит ли на Аляске памятник правителю Русской Америки

Как рассказал "РГ" городской управляющий Ситки Джон Лич, местные власти пока не принимали решений по поводу монумента. "Молчаливая акция, продолжавшаяся полчаса, на данный момент является единственным событием, связанным с памятником. До сих пор никто не предлагал законодательных инициатив на сей счет", - объяснил он. В свою очередь, мэр Ситки Гэри Пэкстон уточнил, что городская ассамблея примет решение по памятнику в июле или августе. "В свое время мы определимся с тем, как решить данный вопрос конструктивным способом, уважая мнение всех заинтересованных сторон, а также историю нашего города", - дипломатично выразил уверенность городской голова.

Попытка убрать памятник Баранову вызвала широкий резонанс среди представителей русской диаспоры в США, которые написали открытое письмо Пэкстону, а также инициировали петицию с целью не допустить переноса монумента. "Мы выступаем против предложения убрать памятник, и расцениваем это как попытку стереть важные страницы богатой истории Аляски, русского наследия в США и культурного сотрудничества", - говорится в документе, который за несколько дней собрал свыше 3,5 тысячи подписей.

По иронии судьбы, памятник Баранову был установлен в Ситке в 1989 году как символ окончания холодной войны, однако с тех пор стал объектом многочисленных споров. "Он всегда был определенным раздражителем для небольшой, но влиятельной группы жителей Ситки, в основном представителей народностей тлинкитов и хайда", - рассказала "РГ" директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная. По ее словам, тлинкиты и хайда постоянно воевали между собой, тогда как Баранов как раз стремился к мирным отношениям с местным населением. "Читая в соцсетях переписку сторонников сноса памятника, я поняла, что они не знают историю, которая передавалась им в искаженном виде. Им рассказывали о жестокости Баранова, хотя он был одним из самых миролюбивых правителей Русской Америки", - говорит она.

Обвинения в том, что русские будто бы навязали местным православие и заставили забыть свою религию, также не имеют основания, подчеркивает Верная. Она предлагает зайти в любой русский храм на Аляске и убедиться, что большинство прихожан там составляют те же тлинкиты, алеуты и эскимосы, которым никто не мешал вернуть "родную" религию после того, как Россия продала Аляску США в 1867 году.

"Эти люди продолжают креститься в православии до сих пор, они носят русские имена, у них русские фамилии, и они выступают против "колонизатора" Баранова?" - удивляется Верная.

По словам директора Русского культурного центра, противники памятника пытаются переписать историю, не имея на руках ни одного подтвержденного факта о жестокости Баранова. Верная считает, что дальнейшие их шаги могут повлечь за собой проблемы в отношении к тлинкитам со стороны других коренных народностей штата, не говоря уже о русских.

"Снос памятника внесет напряжение в отношения между всеми национальностями, проживающими в Ситке и на территории Аляски, а также между нашими странами. Казалось бы, это частный случай, но он влечет за собой очень тяжелые последствия для всех нас", - считает она.

С этим согласна и президент одного из старейших в США русских объединений - Конгресса русских американцев (КРА) Наталия Сабельник. "Мы надеемся показать местным властям, что снос статуи будет иметь разрушительный эффект не только для российско-американских отношений, но прежде всего для их собственной туристической индустрии, ведь многие русские со всего света до сих пор приезжают в Ситку как в столицу исторической Русской Америки", - отметила она в интервью "РГ".

Как рассказал городской управляющий Ситки Джон Лич, пока никто не предлагал выкупить у города памятник. Семья Хеймс, когда-то подарившая его Ситке, традиционно хранит молчание по этому поводу, в чем корреспондент "РГ" убедился лично: один из членов семейства, Роджер Хеймс, никак не отреагировал на просьбу прокомментировать ситуацию. В то же время его родственник Брайан Хеймс через местные СМИ выразил сожаление, что памятник вызывает негативные эмоции у части горожан. "Это подарок городу, и город должен решать, что делать", - сказал он, добавив, что семья просит не уничтожать монумент из уважения к скульптору - Джоан Бакби-Джексон.

Одним из возможных мест нового "жительства" спорного памятника может стать Музей истории Ситки. "Если власти решат перенести статую, наш совет рассмотрит вопрос о том, чтобы принять ее в свою коллекцию", - сказал "РГ" исполнительный директор музея Хэл Спэкман.

По его мнению, любое решение никак не отразится на сохранении истории города. "Российское наследие навсегда останется частью прошлого Аляски, вне зависимости от того, есть там памятники или нет. История никуда не исчезает, события продолжают происходить, и нам важно изучать наше прошлое и выносить из него уроки", - сказал историк, который, как и представители городских властей, постарался быть максимально осторожным в своих высказываниях.

Между прочим, память о первом правителе Русской Америки увековечена в США не только этим монументом. Его именем назван корабль ВМС США, остров, на котором стоит Ситка, и архипелаг, в котором этот остров расположен. Их переименовывать пока никто не собирается.