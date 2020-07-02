В Аргентине установят рекордные штрафы за несоблюдение карантина

Правительство аргентинской провинции Кордоба выступило с инициативой о резком увеличении штрафов для тех, кто нарушает правила поведения в условиях пандемии. Губернатор Хуан Скиаретти заявил, что намерен добиться утверждения этого нового "режима исключительных санкций", поскольку именно несоблюдение гражданами режима карантина привели к последним вспышкам коронавирусной инфекции в Аргентине. И в качестве убедительного аргумента власти решили пойти на рекордное повышение потолка штрафов - до 500 тысяч песо (500 тысяч рублей) за отсутствие маски в общественных местах.

На такую сумму также могут оштрафовать и тех, кто не выполняет требование о максимальном количестве людей на "домашних встречах". На определенном этапе пандемии власти разрешили членам одной семьи, находящимся на изоляции по разным адресам, проводить совместные встречи, но не более 10 человек за раз. Многие отнеслись к этому требованию без должной серьезности. В той же Кордобе в июне это привело к двум вспышкам "короны" после домашних вечеринок. "Не может быть одинакового отношения к тем, кто соблюдает нормы и к тем, кто их нарушает. Давайте признавать усилия (тех, кто выполняет требования) и наказывать безответственность. Халатность должна иметь цену", - заявил губернатор Скиаретти.

В тексте законопроекта говорится, что любое физическое или юридическое лицо, которое не выполнит меры, положения, рекомендации, резолюции, протоколы или инструкции по технике безопасности или охране здоровья будет наказано штрафом в размере от пяти до пятисот тысяч песо. Интересно, что провинившийся сможет вдвое уменьшить сумму штрафа, если пойдет на сотрудничество с эпидемиологическим следствием. Ответственным за контроль выступит минздрав провинции совместно с полицией. Кстати, за все время пандемии в Кордобе уже было выписано более 20 тысяч штрафов за нарушение карантина.