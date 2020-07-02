В Беларуси отмечают день вышиванки

2 июля в Беларуси проходит праздник национального орнамента - день вышиванки. Организатором выступил Белорусский республиканский союз молодежи.

- Молодежный праздник "Дзень вышыванкі" обрел постоянную прописку во многих регионах страны, - рассказала завотделом проектной деятельности Центрального комитета БРСМ Александра Луговская. - В Минске главная праздничная площадка - у Дворца спорта. На фуд-корте "Беларуская карчма" можно будет отведать блюда белорусской кухни, посетить выставку-продажу изделий мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, торговые ряды по продаже сувениров, одежды, аксессуаров с белорусским орнаментом. Для гостей наши областные и Минская городская организации БРСМ подготовили творческие подарки с национальным колоритом.

День вышиванки празднуют не только в столице Беларуси, но и в регионах. Так, в Бресте его отметили велопробегом, а художница Надежда Вусик провела мастер-класс по росписи одежды в национальном стиле. В условиях пандемии все события организуются с соблюдением мер социального дистанцирования, но на праздничное настроение это не влияет.