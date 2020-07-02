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02.07.2020 13:44
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В чем секрет жизненной силы Компартии Китая

1 июля этого года Коммунистическая партия Китая отметила свою 99-ю годовщину. В чем секрет жизненной силы этой крупнейшей в мире политической партии? Об этом в своем комментарии пишет информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во-первых, своей основной целью Компартия Китая считает достижение благополучия народа. Все ради народа, опора на народ - вот руководящие идеи курса Компартии, которые способствовали созданию потрясшего весь мир "китайского чуда". В ходе противостояния эпидемии в Китае руководство КПК исходило из принципа "народ превыше всего" в целях защиты безопасности жизни и здоровья населения страны, в результате, китайский народ численностью миллиард 400 миллионов человек в течение чуть более трех месяцев добился значимых успехов в борьбе с коронавирусной инфекцией. В докладе, опубликованном крупнейшей в мире консалтинговой компанией Edelman в марте этого года, отмечается, что более 90 процентов населения КНР выражают доверие правительству своей страны, Китай уже три года подряд занимает первую позицию в мире по степени доверия к властям. А это доверие основано на уверенности КПК в успешном курсе управления страной.

Фото: Медиакорпорация Китая

Во-вторых, КПК путем изысканий нашла путь развития, соответствующий реалиям страны. Этот путь развития строится на основе таких принципов, как "ставить на первое место интересы народа", "решительно проводить реформы и инновации", "стремиться к развитию за счет проведения политики внешней открытости". Китайский народ под руководством КПК добился "исторического прорыва" - от этапа укрепления до обогащения и могущества. По мнению главы американского центра по изучению Китая имени Джона Торнтона Брукингского института США Ли Чэна, этот путь развития представляет собой выбор, соответствующий реалиям Китая.

Фото: Медиакорпорация Китая

В-третьих, КПК способна на самообновление, она способна избавляться от таких проблем, как нарушение партийной дисциплины и коррупция, которые типичны для многих политических партий мира. КПК способна постоянно поддерживать свою жизненную силу. По мнению профессора в области международного права Эвандро Карвальо Университета фонда имени Гетульо Варгас, "КПК постоянно вела переосмысление своей деятельности", это пример для других политических партий мира.

Кроме того, КПК способна развиваться в соответствии с общемировым развитием. Идею "создания сообщества единой судьбы всего человечества", выдвинутую Китаем, неоднократно включали в резолюции ООН, а инициатива "Один пояс и один путь" стала крупнейшей интеграционной инициативой, ориентированной на общее благо. Генеральный секретарь Африканского национального конгресса ЮАР Элиас Секгобело Магасхуле отметил, что день образования КПК имеет ключевое историческое значение не только для китайской нации, но и для всего мира.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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