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02.07.2020 20:10
Рубрика: В мире

В сетях "Фламинго"

В Цюрихе 600 посетителей ночного клуба отправили на карантин
Текст: Екатерина Забродина, Александр Ленин (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
В швейцарском кантоне Цюрих ужесточат правила посещения ночных заведений, после того как в местном клубе "Фламинго" произошло массовое заражение коронавирусом. На карантин пришлось отправить более 600 человек. При этом цепочку контактов отследить так и не удалось.
Фото: EPA-EFE/ROBIN VAN LONKHUIJSEN
В Германии зафиксировали крупнейшую вспышку коронавируса

Как сообщает Neue Zuericher Zeitung, посетитель вечеринки, инфицированный "короной", заразил как минимум пятерых гостей. Скольких заразили те, неизвестно. У себя в Twitter глава департамента здравоохранения кантона Натали Рикли посетовала, что граждане проявили халатность и не пошли навстречу властям, которые пытались установить круг общения. По ее словам, чиновники "столкнулись с грубостью и оскорблениями". Многие сознательно дали неверные электронные адреса. Теперь решено запускать гостей ночных клубов по спискам, а еще охрана получит право проверять номера их телефонов. Для простоты посетителям предложат загрузить мобильное приложение SwissCorona. Дело, конечно, сугубо добровольное, но "в случае отказа клиенту могут указать на дверь". Комиссия баров и клубов Цюриха идею поддержала. К слову, в соседних Германии и особенно наученной горьким опытом Австрии, чей горнолыжный курорт Ишгль в начале года стал рассадником вируса, ночные клубы открывать не спешат.

Очередной скачок заражения коронавирусом зафиксирован и в Токио

По ту сторону Атлантики, похоже, сбывается худший прогноз медиков, которые опасались новой вспышки "короны" на фоне массовых протестов и беспорядков, охвативших США после гибели Джорджа Флойда. "У нынешних событий будет много последствий. А именно, мы получим новые цепочки передачи вируса во время этих собраний", - еще месяц назад предсказал в эфире CBS бывший комиссар американского Управления по санитарному надзору за продовольствием и лекарствам доктор Скотт Готтлиб. Тогда, в начале июня, в стране выявляли 20 тысяч новых заболевших в день. Ну а за последние сутки США пошли на новый антирекорд: прирост составил 48 тысяч пациентов.

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo
В Японии отказались от идеи тотального тестирования граждан на COVID-19

Очередной скачок заражения коронавирусом зафиксирован и в Токио: 2 июля в японской столице выявили более 100 человек с положительными пробами на COVID-19, передает телерадиокомпания NHK. Этот показатель стал самым высоким за последние два месяца. Общее количество инфицированных в мегаполисе составляет около 6,4 тысячи человек. Но пока японские власти не планируют объявлять режим ЧП. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Впрочем, правительство страны распорядилось создать в трех международных аэропортах - Нарита, Ханэда и Кансай - центры проведения PCR-тестирования на COVID-19. Власти надеются, что эта мера поможет снизить риски завоза инфекции на территорию Японии из-за рубежа. Напомним, что с 1 июля после четырехмесячного перерыва возобновил работу токийский парк развлечений Disneyland. Посетителей запускали на территорию комплекса только при наличии гигиенических масок и после проверки температуры тела. И даже в очередях к аттракционам требовалось соблюдать социальную дистанцию.

В мире Европа Швейцария В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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