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02.07.2020 12:46
Рубрика: В мире

В Финляндии через сто лет убрали свастику с эмблемы ВВС

Текст: Константин Волков

Командование финских ВВС распорядилось убрать с эмблемы рода войск свастику, которая использовалась с 1918 года. Об этом сообщает DW.

Хотя после Второй Мировой войны свастика была убрана с самолетов, этот знак продолжали использовать на эмблемах, знаменах и униформе.

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Что заменит свастику - пока точно не известно. Предположительно, это будет золотой орел на синем фоне в круге из белых крыльев. По крайней мере, сейчас военные летчики используют именно это изображение. Но, что интересно, Академия ВВС Финляндии сохранила старую эмблему.

Использование знака свастики в финских ВВС началось в 1918 году, когда шведский граф Эрик фон Розен отдал в дар молодой Финляндской республике самолет, на котором был нарисован голубой краской этот знак, в то время он не носил отрицательной коннотации и был талисманом удачи.

Позднее свастика осталась на эмблеме ВВС Финляндии, несмотря на негативное значение, которое этот символ получил в результате политики нацистской Германии.

Когда именно финские военные летчики сменили эмблему, точно не известно. Предположительно, это было сделано после 2017 года, когда власти решили, что свастика может негативно повлиять на отношение молодежи к армии. Кроме того, финская сторона, по словам профессора мировой политики Хельсинкского университета Тейво Тейванена, опасается, что Россия может истолковать использование свастики как враждебный выпад.

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