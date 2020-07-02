В Госдуме оценили обеспокоенность США на тему поправок в Конституцию

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал заявления об обеспокоенности США по поводу одобрения россиянами поправок в Конституцию. Он назвал это прямым вмешательством во внутренние дела России.

Ранее в пресс-службе Госдепа США сообщили, что в Вашингтоне обеспокоены по поводу проведения голосования в России, при этом особую озабоченность вызвала "потенциальная возможность" Владимира Путина оставаться президентом РФ до 2036 года.

Заявления об обеспокоенности якобы "манипуляциями" результатами общероссийского голосования являются вмешательством и "клеветой", заявил Слуцкий журналистам. Он подчеркнул, что утверждения голословны.

- Не госдепартаменту и не его пресс-секретарю решать, кто и как должен иметь возможность избираться президентом РФ, - уверен политик. - Это должен решать российский народ, который подавляющим большинством одобрил изменения основного закона своей страны.

По его мнению, подобные высказывания должны получить соответствующую оценку и по дипломатической линии, и на парламентском уровне.