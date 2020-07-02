В Госдуме призвали к мерам реагирования на иностранные фейки о голосовании

Достаточно много иностранных СМИ вбрасывали разного рода ложные сведения о голосовании по поправкам в Конституцию - информацию об этом изучит Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. Ее глава Василий Пискарев заявил о необходимости реакции.

- Мы считаем, что это нельзя прощать, нельзя забывать, - подчеркнул он, говоря о фейках, - мы должны разобраться и принять меры реагирования.

Ложные сообщения в зарубежных СМИ, по его словам, были посвящены организации голосования и его последствиям.

Работа комиссии в части выявления фейковых публикаций направлена на защиту суверенитета страны, добавил Пискарев.

- Все СМИ в России - и российские, и зарубежные - должны работать исключительно в правовом поле, - уверен глава комиссии. - Никакого давления на свободу слова не оказывается.

Пискарев уточнил, что в числе таких СМИ - "Голос Америки" и "Радио Свобода" с подразделениями. На ближайшем заседании депутаты обсудят собранные Общественной палатой РФ материалы о недостоверных публикациях в иностранных СМИ на указанную тему. Конкретнее, в комиссию были переданы 113 листов. Общее число недостоверных статей, по данным Общественной палаты, за три недели превысило две сотни.