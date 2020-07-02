В Италии конфискована крупнейшая в мире партия наркотиков

Итальянская полиция конфисковала "крупнейший в мире" груз наркотиков - 84 миллиона таблеток амфетамина весом 14 тонн и стоимостью 1,6 миллиарда долларов.

В полиции отметили, что наркотики были произведены ИГИЛ (запрещенная в России группировка), а в Европе их должны были реализовать известная мафиозная группировка "Каморра" и связанные с ней преступные организации.

Стражи порядка выследили три подозрительных контейнера в порту Салерно на юго-западе Италии. Наркотики находились в бумажных цилиндрах. Доменико Наполитано, глава финансовой полиции города Неаполя, сказал CNN, что наркотики были хорошо спрятаны, и сканеры в порту их не обнаружили. Но в полиции знали о прибытии запрещенных веществ, так как велась прослушка телефонных переговоров членов "Каморры".

"Группировка ИГИЛ получает деньги за счет незаконного оборота синтетических наркотиков и стала ведущим мировым производителем амфетаминов", - уточнили в итальянской финансовой полиции.