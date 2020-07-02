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02.07.2020 20:02
Рубрика: Культура

Дела житейские

В Италии сняли комедию о самоизоляции Папы Римского и Елизаветы II
Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
Знаменитый итальянский режиссер, обладатель премии "Оскар" Паоло Соррентино, который в прошлом снял два сериала про понтификов "Молодой папа" (2016) и "Новый папа" (2019), решил вновь обратиться к любимому персонажу.

На этот раз в комедийной короткометражной работе, созданной по заказу платной интернет-платформы Neftlix, компанию нынешнему главе Римско-католической церкви составила королева Великобритании Елизавета II. Два известных персонажа представлены в фильме, снятом в условиях карантина при помощи подручных средств и без съемочной группы, в виде сувенирных фигурок. По сюжету, из-за внезапно объявленного локдауна 94-летняя королева оказалась заблокирована в Риме, в котором якобы находилась с официальным визитом. Волею судеб самоизоляцию она провела в обществе 83-летнего Папы Бергольо.

Фото: AP
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По словам Паоло Соррентино, который сам пишет сценарии для своих картин, предложение о съемках вызвало у него живой интерес, так как перед ним была поставлена непростая задача найти в собственном доме занимательную историю и харизматичных персонажей. "Я будто вновь вернулся в детство, когда мечтал заниматься тем, что стало сегодня моей профессией", - поделился режиссер, дерзнувший предположить в своем новом мини-фильме, о чем вели беседу понтифик и королева и как коротали время. "Весь мир оказался запертым в одной комнате, но мы так живем всегда", - замечает Елизавета II. "Это не так. Люди проводят карантин на 50 метрах, а мы на 50 гектарах", - возразил монарху Франциск. Помимо Соррентино, в проекте Neftlix "Домашнее изготовление" приняли участие 16 режиссеров со всего мира.

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