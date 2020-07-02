В Израиле сократят школьную программу из-за пандемии

Израиль, который в настоящее время борется со второй волной пандемии, сократит осенью количество обязательного для изучения учебного материала, сообщает общественный вещатель "Кан".

В августе министерство образования направит в адрес администрации школ приказ, согласно которому объем обучения, подлежащий завершению в 2020/21 учебном году, будет сокращен на 30 процентов.

Многие школы в стране в настоящее время закрыты. В начальных школах занятия закончились преждевременно, и дети были отправлены на каникулы. Детские сады также не работают, что создает организационные проблемы для многих семей.

Как писала "РГ", в связи с карантином в Израиле из-за пандемии коронавируса образовательная система использует дистанционную форму обучения. По договоренности между профсоюзом учителей и министерством финансов преподаватели работают из дома. По оценкам ряда специалистов, это сложнее, чем работа в классе. Такое мнение высказала генеральный директор Объединения (профсоюза) учителей Яффа Бен-Давид.