В каких городах выросли цены на новостройки

За первое полугодие этого года больше всего подорожали квадратные метры в новостройках в Сочи (+15,3%), Кемерово (+ 14,1%), Улан-Удэ (+13,4%), Туле (+13,2%), Тюмени (+12,7%) и Хабаровске (+12,6%). Квартиры на первичном рынке жилья дорожают практически повсеместно. Такие данные приводят аналитики федерального портала "Мир квартир".

По итогам первого полугодия в 70 крупных городах с населением более 300 тысяч человек цены на новостройки выросли в цене на шесть процентов, следует из данных исследования федерального портала. В лидерах роста - Сочи. Цена за "квадрат" там сейчас составляет в среднем 140 тысяч рублей, опережая немного С-Петербург, где его оценивают в 136 тысяч рублей. По мнению экспертов, это закономерно.

"Тут удивляться не приходится: южная столица последовательно дорожает последние лет десять. А теперь, с отменой карантинных ограничений, застройщики ожидают новых покупателей и полны оптимизма, тем более лето в самом разгаре, - говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала "Мир квартир".

Между тем, риелторы предупреждают: 80 процентов предложений о продаже жилья в городе-курорте - фейковые. Расчет на иногородних покупателей, которых большинство. Квартир дешевле 2,5-3 миллионов в Сочи не купить.

С начала года цены на новостройки упали только в семи городах: Нижнем Тагиле (-14%), Грозном (-11,1%), Кургане (-5,1%), Магнитогорске (-4,8%), в Астрахане (-2,3%), Кирове (-0,5%) и Москве (-0,1%). В столице страны, хоть квадратный метр номинально и подешевел на 0,1%, до 222 тысяч рублей, общая цена предложения квартиры продолжила расти (+1,2% за полгода) и составила 13,2 миллиона рублей. Между тем, средняя стоимость квартиры в новостройке по всем городам составила 3,59 миллиона, поднявшись в цене на 6,4%.

"Несомненно, рост цен на новостройки обусловлен дешевой ипотекой, субсидируемой из государственного бюджета. Это был роскошный антикризисный подарок застройщикам, которым теперь не нужно снижать ценовую планку, чтобы привлечь покупателей, - констатирует Павел Луценко. - Многие компании после отмены локдауна отметили высокий спрос на квартиры, хотя количество сделок пока не сравнялось ни с докоронавирусным, ни с прошлогодним периодами".

По мнению эксперта, не стоит ждать снижения цен на новостройки до ноября, срока окончания программы льготной ипотеки. "А если ее продлят - то и до конца года, - продолжает он. - К тому времени появится окончательное понимание, готовы ли россияне покупать по таким ценам в текущей кризисной ситуации".