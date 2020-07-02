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02.07.2020 16:28

В каких случаях бизнес могут обвинить в незаконном предпринимательстве

Текст: Екатерина Петрова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предприниматели не могут по своему усмотрению менять список объектов, на которые выдана лицензия на работу, заявил завкафедрой уголовного права и криминологии московского университета МВД России им. Кикотя Максим Жилкин во время онлайн-конференции. Расширение этого перечня без согласования - повод для обвинений в незаконном предпринимательстве. В таком случае бизнес уходит в тень, скрывая часть доходов.

Фото: iStock
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Оказаться под ударом бизнес может и в случае отсутствия лицензии на объекты транспорта. К примеру, если речь идет о перевозке пассажиров по воде. К примеру, в случае замены судов предпринимателю понадобится получать новую лицензию. Иначе - снова обвинение в незаконной деятельности.

Вместе с тем, самозанятые граждане могут работать без лицензии. Однако, по мнению Жилкина, отсутствие необходимой документации на такую деятельность в перспективе может стать уголовно наказуемым. Но пока заключений судебной практики с участием самозанятых по этому вопросу нет.

При этом есть виды предпринимательской деятельности, которые к таковой не относятся. В частности, это касается владения акциями и участия в деятельности акционерных обществ. Однако трактовки по этому вопросу отличаются. Неоднозначная позиция и по бизнесу, который занят в сфере предоставления займов.

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