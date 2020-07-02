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Рубрика: В мире

Вспомнили об удаленке

В столице Киргизии пытаются удержать ситуацию с распространением COVID-19 под контролем
Текст: Данияр Каримов (Бишкек)
Российская газета - Неделя - Киргизия № 142(8196)
В столице Киргизии наладили выпуск одноразовых медицинских масок. Фото: Пресс-служба правительства КР В столице Киргизии наладили выпуск одноразовых медицинских масок. Фото: Пресс-служба правительства КР
В столице Киргизии наладили выпуск одноразовых медицинских масок. Фото: Пресс-служба правительства КР
Правительство Киргизии вновь рассматривает возможность введения режима чрезвычайного положения - из-за роста выявленных случаев COVID-19. Руководителям госучреждений поручено по мере возможности перевести часть сотрудников на удаленную работу. В столице республики по выходным приостановили работу общественного транспорта.
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- Введение режима чрезвычайного положения, жесткого карантина - последние меры, - заявил премьер КР Кубатбек Боронов. - Но государство пойдет на них при сильном ухудшении эпидемиологической ситуации. Правительство сделает все возможное, чтобы такой момент не наступил. Однако сегодня около половины заразившихся не знают, где могли подхватить инфекцию. Нам необходима поддержка, содействие граждан в соблюдении санитарных правил и требований. Только в этом случае можно избежать введения карантинных мер.

Обеспокоенность властей объясняется резким увеличением количества выявленных инфицированных. В течение последней недели их число перевалило за пять тысяч. COVID-19 диагностирован у сотрудников и руководителя аппарата президента Киргизии, парламентариев и работников парламента, государственных и муниципальных служащих, медиков и представителей силовых структур.

Большинство новых случаев выявляется в столице Киргизии. В связи с этим муниципалитет принял решение о проведении еженедельной дезинфекции всех рынков, а также приостановке работы общественного транспорта и такси по субботам и воскресеньям.

- Надеемся, что таким образом сможем снизить распространение коронавирусной инфекции, - подчеркнул руководитель аппарата мэрии столицы Балбак Тулобаев. - Если не удастся взять ситуацию под контроль, город придется закрыть.

Фото: kabar.kg
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Первый вице-премьер Алмазбек Баатырбеков поручил руководителям госструктур рассмотреть вопрос о переводе части сотрудников на удаленный режим. "Для обеспечения полноценной деятельности государственных органов необходимо усилить работы по цифровизации, - заявил он. - Нужно создать условия, при которых граждане смогли бы получать государственные услуги, не выходя из дома".

Прямая речь

Кубатбек Боронов, премьер Киргизии:

- Еще недавно большинство сограждан, поверив недостоверной информации о том, что вируса нет, непринужденно прогуливалось в местах массового скопления людей. Именно это и породило то, с чем мы сейчас все боремся. Но и сейчас не поздно прислушаться к словам специалистов и без особой надобности не выходить из дома. Особенно это касается граждан преклонного возраста, находящихся в повышенной зоне риска. И самое главное - не надо поддаваться панике. Она порождает страх, что в конечном случае приведет к хаосу. Поэтому я прошу граждан сохранять спокойствие и выдержку. При обнаружении первых симптомов заболевания вирусной инфекции необходимо строго соблюдать требования врачей. Только так мы сможем сообща победить COVID-19.

Кстати

Вице-премьер Аида Исмаилова заявила, что правительство нуждается в поддержке со стороны волонтерских организаций, зарекомендовавших себя в течение первых недель пандемии.

- Во время первой волны волонтерское движение сыграло немаловажную роль в оказании гуманитарной помощи гражданам, - признала она. - В связи со складывающейся в стране эпидемиологической ситуацией нам вновь необходима помощь волонтеров.

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