В Мадриде на фоне пандемии начался бум домашних вечеринок

На фоне пандемии коронавируса и более трех месяцев действовавшего в Испании карантина, во время которого большинство людей были вынуждены сидеть дома, в стране стали особо популярны домашние вечеринки. В Мадриде их число выросло более чем на 1200% по сравнению с обычными показателями, сообщает El Mundo со ссылкой на Ассоциацию предпринимателей в сфере ночной жизни столичного региона.

Если прежде молодежь собиралась у кого-нибудь на квартире вечером в пятницу или субботу, то теперь подобное может происходить в любой день недели. Пока действовал карантин и запрещалось собираться в большие группы, полиция старалась отслеживать такие вечеринки и штрафовать нарушителей. Теперь же она выезжает на место, только если поступают жалобы от соседей. А они недовольны не только шумом, но и тем, что создается опасность распространения коронавируса, отмечают местные СМИ.

Ситуация должна была измениться после того, как власти дали добро на возобновление работы ночных клубов, однако последние фактически превратились в бары, поскольку их посетителям запрещено танцевать.

Стоит отметить, что в Испании на вечеринку в квартире можно попасть довольно легко: нужно лишь знать одного из хозяев или уже присутствующих гостей. При этом владельцы предоставляют только помещение, выпивку и закуски каждый приносит с собой.