В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков

Потребители освобождены от затрат, связанных с электросчетчиками. Теперь их несут поставщики электроэнергии. Совместно с региональными властями они будут выбирать, какие счетчики ставить: обычные или так называемые интеллектуальные, передающие показания удаленно.

С 2022 года будут устанавливаться только интеллектуальные приборы учета электроэнергии. С 1 июля ответственность за них перешла к энергетическим компаниям (гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и к сетевым компаниям в случае частной жилой застройки).

Потребители сэкономят от 5 до 20 тысяч рублей на покупке и установке счетчиков, сообщает Минэнерго. Также с потребителей снята вся ответственность за обслуживание и поверку электросчетчиков, но остается обязанность следить за их сохранностью, если счетчик установлен в квартире или на участке, где стоит частный дом.

Рядовым потребителям "умные" приборы учета позволят онлайн следить за показаниями, при этом их можно будет также проверить на самом приборе учета. Также данные в автоматическом режиме будут передаваться в энергокомпании.

Интеллектуальные приборы учета будут фиксировать уровень напряжения и частоту, позволяя таким образом потребителям следить за качеством электроэнергии. Кроме того, при интеллектуальном учете у потребителей появится возможность дистанционной смены тарифа без замены прибора учета (существуют три группы тарифов на электроэнергию, разделенных в зависимости от времени потребления в течение суток).

Внедрение интеллектуальных приборов учета не приведет к росту тарифов, новые расходы энергокомпаний будут компенсированы за счет возникающей экономии, уверены в Минэнерго. Так, министерство оценивает экономию на сокращении потерь электроэнергии в 70-80 миллиардов рублей в год в текущих ценах. Крупнейшая электросетевая компания - "Россети" - уже внедряет интеллектуальные приборы учета без повышения тарифов, окупая затраты за счет повышения эффективности процессов, отмечает Минэнерго.