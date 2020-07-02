В Минфине назвали потери бюджета от мер против коронавируса

Федеральный бюджет потерял в этом году от ограничений, связанных с пандемией коронавируса, более одного триллиона рублей ненефтегазовых доходов. Об этом заявил заместитель министра финансов Владимир Колычев.

По его словам, речь здесь идет конкретно о потерях бюджета в связи со снижением экономической активности, но не из-за отсрочек для бизнеса по налоговым платежам.

"У нас отсрочки на самом деле предусмотрены в основном не в части доходов федерального бюджета. Естественно, они влияют на федеральный бюджет, но не на доходные параметры, а на расходные, когда мы компенсируем эти выпадающие доходы из-за отсрочек субъектам и бюджетам внебюджетных фондов. Но непосредственно на доходы федерального бюджета они не так сильно влияют", - пояснил Колычев.