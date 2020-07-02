В ООН приветствовали принятие закона о защите нацбезопасности в Сянгане

По заявлению Кубы, невмешательство во внутренние дела суверенных государств является важным принципом, закрепленным в Уставе ООН, и основной нормой, регулирующей международные отношения. Разработка законов по обеспечению национальной безопасности - прерогатива законодательной власти государства, и эта практика действует применительно ко всем странам мира. Этот вопрос не относится к правам человека, поэтому не стоит выносить его на обсуждение в Совет по правам человека ООН.

Как подчеркнула Куба, подписавшиеся под этим заявлением страны считают, что каждое государство имеет право принимать законы по обеспечению национальной безопасности. Подписавшиеся страны считают, что данный шаг поспособствует устойчивому и долговременному существованию политики "одна страна, две системы", поспособствует долгосрочному процветанию и стабильности Сянгана, а также в безопасной обстановке лучше гарантирует осуществление законных прав и свобод широких слоев общества Сянгана.