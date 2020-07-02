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02.07.2020 13:34
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В ООН приветствовали принятие закона о защите нацбезопасности в Сянгане

30 июня состоялась 44-я сессия Совета по правам человека ООН. В ходе заседания Куба от имени 53 государств сделала заявление, поддержав Китай в принятии закона о защите национальной безопасности в Специальном административном районе Сянган, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

По заявлению Кубы, невмешательство во внутренние дела суверенных государств является важным принципом, закрепленным в Уставе ООН, и основной нормой, регулирующей международные отношения. Разработка законов по обеспечению национальной безопасности - прерогатива законодательной власти государства, и эта практика действует применительно ко всем странам мира. Этот вопрос не относится к правам человека, поэтому не стоит выносить его на обсуждение в Совет по правам человека ООН.

Как подчеркнула Куба, подписавшиеся под этим заявлением страны считают, что каждое государство имеет право принимать законы по обеспечению национальной безопасности. Подписавшиеся страны считают, что данный шаг поспособствует устойчивому и долговременному существованию политики "одна страна, две системы", поспособствует долгосрочному процветанию и стабильности Сянгана, а также в безопасной обстановке лучше гарантирует осуществление законных прав и свобод широких слоев общества Сянгана.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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