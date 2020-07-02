В Паттайе снова заработал квартал красных фонарей

Ночные клубы и стриптиз-бары в Таиланде после трех месяцев вынужденного простоя постепенно возвращаются к работе, пишет газета The Bangkok Post. В первую очередь открылись кварталы красных фонарей в курортной Паттайе и на острове Пхукет.

Правда, от былого разнообразия заведений не осталось и следа. В отсутствие иностранных туристов, большинству из которых пока заказан въезд в Королевство, далеко не все местные злачные места спешат открывать двери.

Попасть в ночные клубы просто так теперь не получится. Всем посетителям на входе будут измерять температуру бесконтактным способом. У любителей ночной жизни также в обязательном порядке потребуют назвать имя и телефон. Все клиенты будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, санитайзерами.

Коронавирус больно ударил по индустрии ночного досуга. По данным ООН, общие убытки туристического сектора Таиланда до конца года могут составить рекордные 47 млрд долларов.