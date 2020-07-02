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02.07.2020 11:53
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали о новых правилах маркировки воды

Текст: Екатерина Петрова
В России изменились правила работы для производителей воды. На этикетке теперь требуется указывать наименование питьевой воды, ее происхождение, способ обработки, сообщили в Роскачестве. Правила работы регламентированы в обновленных положениях техрегламента Евразийского экономического союза.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Введена новая классификация, которая разделяет питьевую воду на природную минеральную (столову, лечебно-столовую, лечебную), купажированную питьевую, обработанную питьевую, природную и для детского питания.

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
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Маркировка природной минеральной воды должны содержать номер скважины скважины с указанием месторождения либо участка месторождения или наименование источника (родника, ключа), включая его местоположение. Сведения о природной питьевой воде теперь включают данные о месте водозабора (наименование реки, озера или другого водного объекта).

Отдельная норма касается питьевой воды для детского питания - может использоваться только столовая природная минеральная или природная питьевая вода. При этом вводится запрет на розлив такой воды на линиях, которые предназначены для производства напитков.

Новые правила направлены на усиление контроля за качеством питьевой воды, борьбу с фальсификатом. Вместе с тем, ряд норм техрегламента нуждается в корректировке, говорит заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

По ее словам, в России отсутствуют методы и система, позволяющие подтвердить природное происхождение воды. Также отсутствует единая база данных об источниках. "Выходом может стать реализация 468-го постановления Совета Федерации ("О национальной системе защиты прав потребителей") о формировании базы данных для идентификации природной воды, - уверена эксперт.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Кроме того, в техрегламенте необходимо установить дополнительные требования к маркировке. Речь идет о размещении на лицевой стороне этикетки слова "обработанная вода", причем размер шрифта должен быть не менее 3 мм, уточнила Елена Саратцева.

Новый техрегламент ЕАЭС (с учетом положений о переходном периоде) вступил в силу с 1 января 2019 года. Также действовал переходный период для ряда положений - до 1 июля 2020 года. По просьбе российских производителей было принято решение пролонгировать этот период до 31 декабря 2021 года. В частности, это касается продления срока действия ранее выданных документов об оценке соответствия продукции установленным требованиям.

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