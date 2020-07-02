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02.07.2020 18:47
Рубрика: Общество

Блокпост для вируса

Налажен выпуск лекарства от COVID-19
Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 143(8197)
В "РГ" за 24 мая мы сообщили о начале разработки новой вакцины против COVID-19. И вот в столице Мордовии запустили в производство лекарство от COVID-19. Минздрав РФ одобрил разработанный здесь препарат: его применение сокращает срок заболевания до четырех дней. В Саранске готовы выпускать до миллиона упаковок в месяц, что позволит удовлетворить потребности российских клиник.

Разработку собственной технологии производства полного цикла эффективного противовирусного средства уже назвали настоящим прорывом в российский фармотрасли. Лекарство блокирует размножение вируса в клетке человека, препятствуя распространению инфекции в организме. В основу положен препарат, созданный в начале нулевых в Японии для лечения лихорадки Эбола. Специалисты считают, что вирусов, устойчивых к этому средству, практически нет.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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- Препарат обладает эффективностью в отношении РНК-вирусов, к которым относится и коронавирус COVID-19, - говорит исполнительный директор саранского завода "Биохимик" Дмитрий Земсков. - Наши специалисты улучшили японскую разработку. Полученное нами действующее вещество станет платформой для создания различных противовирусных препаратов.

Новинку удалось создать в кратчайшие сроки, оперативно была реализована и технология полного цикла производства. В апреле разработчики обратились в Минздрав России с просьбой зарегистрировать созданный препарат в ускоренном порядке. А в мае уже стартовали клинические испытания - они проводились в больницах Саранска, Москвы и Санкт-Петербурга.

На днях Минздрав РФ одобрил средство для лечения коронавирусной инфекции и выдал регистрационное удостоверение. Сейчас препарат находится на этапе завершения клинических исследований, в которых добровольно участвуют 210 пациентов с коронавирусной инфекцией.

- По результатам третьей фазы исследований его эффективность превысила 90 процентов. Продолжительность заболевания с применением препарата по сравнению с контрольной группой пациентов сокращается с девяти до четырех дней. В биологических пробах 70 процентов больных, принимавших лекарство, уже на четвертый день фиксируется отсутствие вируса. Это отличный результат, - отметил Дмитрий Земсков.

Средство высокоэффективно даже вне комплексной терапии - без противовоспалительных препаратов и антибиотиков. Врачи рекомендуют назначать новое лекарство пациентам со средней и легкой формой течения болезни в первые 48 часов лечения.

Применение нового препарата сокращает срок заболевания до четырех дней

Саранские производители готовы выпускать до миллиона упаковок препарата в месяц, что полностью покрывает потребность российских больниц. По мнению специалистов, это позволит переломить ход эпидемии и во всеоружии встретить вторую волну коронавируса.

В первый же день запуска производства в медучреждения было направлено 10 000 упаковок средства. Лекарство будет доступно только в стационарах, под надзором врачей.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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