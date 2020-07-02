В США становятся популярными вечеринки-соревнования по заражению COVID-19

В американском штате Алабама набирают популярность вечеринки, которые больше напоминают соревнования по заражению коронавирусом. Как передает телеканал CNN, побеждает в этой безумной игре тот, кто первым подцепит COVID-19 от специально приглашенных уже инфицированных людей.

Как рассказала Соня Маккинстри, член городского совета Таскалусы, где и проходят такие вечеринки, в качестве приза победитель получает деньги, которые участники сдают на входе за право поучаствовать в игре.

"Сначала мы думали, что это слухи. Мы провели некоторое исследование, и не только врачи подтверждают это, но и государство подтвердило, что получало такую ​​же информацию, - рассказала Маккинстри. - Это меня приводит в гнев, что к чему-то настолько серьезному и смертельному относятся так спокойно. Это не просто безответственно... (они - прим. "РГ") могли бы принести вирус домой к своим родителям или бабушке с дедушкой".

Сообщается, что местные городские власти уже работают над тем, чтобы быстро начать разгонять такие вечеринки. На этой неделе они уже приняли постановление об обязательном ношении масок, которое вступит в силу в понедельник.