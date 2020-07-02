В США зафиксированы рекордные 50 тысяч заражений COVID в сутки

За минувшие сутки в Соединенных Штатах отмечено рекордное с начала пандемии число заражений коронавирусом, передает ТАСС со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей. Речь идет о 50 655 случаях.

Всего же в стране отмечены 2,7 миллиона случаев заражения и 128 тысяч человек при этом скончались.

Эксперты прогнозируют в США падение ВВП в 2020 году на 5,9% из-за эпидемии, а безработица не опустится ниже уровня 10,5 процента.