В ВОЗ напомнили, что коронавирус не передается от животного человеку

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан заявила, что риск заразиться коронавирусом от домашних животных очень невелик.

"Было некоторое беспокойство по поводу того, что домашние животные могут стать источником инфекции, однако риск этого крайне мал", - сказала Сваминатан на пресс-конференции в Женеве.

Случаи коронавируса зафиксированы у собак, кошек, хорьков, норок и даже тигров. По информации ВОЗ, кошки и хорьки могут передавать заболевание другим особям своего вида. Также существует подозрение, что люди могут заразить животных, однако данных о передаче коронавируса от домашних животных людям у ВОЗ нет.