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02.07.2020 15:45
Рубрика: Культура

Валдис Пельш снял фильм о будущем после COVID-19

Текст: Сусанна Альперина
Те зрители, которые следят за творчеством Валдиса Пельша, знают, что его стоит расценивать не только как актера, шоумена и ведущего программы "Угадай мелодию", но и как продюсера и автора документальных фильмов. Можно назвать такие работы, как "Гвардии "Камчатка", "Антарктида: Хождение за три полюса", "Полярное братство", Ген высоты, или как пройти на Эверест", "Люди, сделавшие Землю круглой".

Каждый такой фильм - событие, в первую очередь потому, что сделаны эти работы очень качественно. К тому же все они - крайне познавательны. И вот сегодня пришла новость о том, что медиагруппа "Красный квадрат" представляет новый документальный фильм-расследование в жанре диалога "COVID-19. Уроки идеального шторма". Автор и ведущий проекта - Валдис Пельш. И если коротко говорить, о чем фильм, то определить можно так: есть ли жизнь после "COVID-19" и какая она будет.

Фото: kinopoisk.ru
Кино в эпоху пандемии - как ежик в тумане

В футуристической картине приняли участие биологи, химики, дипломаты, архитекторы, хирурги, педагоги, спортсмены, представители инновационных технологий... "Одним словом, большое количество умных людей, которые еще три месяца назад не догадывались, что окажутся в таком проекте", - говорят создатели картины. Ректор МГИМО МИД России Анатолий Торкунов, главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, президент Олимпийского комитета РФ Cтанислав Позняков, профессор кафедры органической химии химического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Валерий Петросян, создатель и генеральный директор образовательной платформы Uchi.ru Илья Паршин, профессор Сколковского института науки и технологий, заведующий лабораториями в Институте молекулярной генетики РАН и Институте биологии гена РАН Константин Северинов - вот лишь некоторые из героев фильма. Сегодня состоится закрытая онлайн-премьера с обсуждением приглашенных гостей - того самого молодого поколения, которому жить в новой реальности. А уже завтра лента будет доступна всем желающим в Сети. Тогда мы и расскажем о ней подробнее.

Материал планируется к выходу в следующем номере "РГ- Недели".

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