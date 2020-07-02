Великобритания сохранит обязательный карантин для пассажиров из России

Лондон готовит список из примерно 75 государств, гражданам которых не придется находиться на 14-дневном карантине по прибытию в Великобританию.

Ограничения были введены 8 июня для предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2. Речь идет о второй волне. Согласно последним данным, в Соединенном Королевстве количество инфицированных коронавирусом превысило 311 тысяч, скончались 44 тысячи человек.

Как пишет газета The Daily Telegraph, в четверг или пятницу британское правительство опубликует новые требования к прибывающим в страну. Ожидаются послабления. Правила не будут изменены в отношении стран, эпидситуация в которых остается тяжелой. В списке - Россия, США, Бразилия.