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02.07.2020 16:11
Рубрика: В мире

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Текст: Диана Ковалева

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть. Об этом сообщает издание Оrthodox Times.

Фото: Arild Vågen\ wikipedia
Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут

Как решили судьи, указ первого турецкого президента Мустафы Кемаля Ататюрка от 1934 года о придании собору статуса музея был и остается законным, однако нынешний глава государства имеет право решать, менять ли этот статус или нет.

Ранее в четверг вопрос о будущем собора рассматривали также в Госсовете Турции. По итогам заседания, которое продлилось около 20 минут, было объявлено, что свое официальное решение Госсовет обнародует в течение 15 дней.

Местные турецкие СМИ уж начали делать прогнозы касаемо того, когда в соборе пройдет первая мусульманская служба. По мнению некоторых изданий, это вполне может произойти уже 15 июля, в очередную годовщину неудачной попытки переворота 2016 года.

Дискуссии на тему будущего собора Святой Софии в Стамбуле длятся уже давно. В очередной раз к этой теме вернулись после того, как 29 мая, в годовщину падения Константинополя, в этом храме состоялось чтение Корана. Спустя неделю Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора в мечеть. Это вызвало бурную реакцию со стороны как представителей православных церквей, так и государственных деятелей. В частности, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что "США призывают власти Турции оставить собор Святой Софии музеем. Это продемонстрирует готовность Турции уважать традиции, связанные с религией и многоликую историю турецкого государства. Необходимо, чтобы все имели доступ в собор". Свое мнение по этому вопросу высказал и патриарх Константинопольский Варфоломей, который заявил, что превращение собора в мечеть ухудшит отношение христиан во всем мире к мусульманам.

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