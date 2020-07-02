Новости

В каких городах выросли цены на новостройки 06:00
Сотни слонов найдены мертвыми в Ботсване 05:40
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19 05:35
ВОЗ: Ближний Восток находится на "критическом пороге" пандемии COVID-19 05:20
Власти Кубы объявили дату частичного снятия карантина в Гаване 04:57
Названы лидеры по явке на голосование в ДФО 04:51
На Камчатке летчики ВВО "спасли" терпящих бедствие людей в море 04:28
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные 04:28
Неизвестные убили 24 пациента реабилитационного центра в Мексике 04:15
В Приморье за поправки высказались около 79 процентов избирателей 04:13
На Сахалине подвели итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ 04:06
Полиция ликвидировала "автономную зону" в центре Сиэтла 03:47
ВОЗ: В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19 02:46
В ЦИК сообщили данные по голосованию после обработки 97% протоколов 02:37
Великобритания сохранит обязательный карантин для пассажиров из России 02:05
Аравийская коалиция нанесла удары по домам мирных жителей в Йемене 01:37
В Москве обработали 85% протоколов после голосования по поправкам в Конституцию 01:35
ЦИК обработал 90% протоколов голосования по поправкам в Конституцию 01:00
В Москве скончались 39 пациентов с коронавирусом 00:55
Крашенинников: Явка говорит о высокой легитимности поправок в Конституцию 00:30
В Беларуси отмечают день вышиванки 00:15
ЦИК озвучил данные по голосованию после обработки 80% протоколов 01.07.2020
В Петербурге за поправки проголосовали свыше 80% избирателей 01.07.2020
На Дальнем Востоке обработано 100 процентов протоколов 01.07.2020
Поправки в Конституцию поддержали больше 70% саратовцев 01.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 04:57
Рубрика: В мире

Власти Кубы объявили дату частичного снятия карантина в Гаване

Текст: Сергей Новиков (Гавана)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Кубы объявили о переходе Гаваны с третьего июля к первому этапу снятия карантинных ограничений, введенных ранее для предотвращения распространения коронавируса. Об этом на ежедневном заседании рабочей группы по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус.

Фото: iStock
ВОЗ: В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19

"Результаты борьбы с пандемией в Гаване позволяют сделать вывод, что мы достигли медико-санитарных показателей, которые позволяют перейти к первой фазе снятия карантинных ограничений", - приводит слова Круса официальное издание компартии Кубы Granma. Премьер также добавил, что в столице по-прежнему сохраняются наиболее высокие риски инфицирования. Кроме того, глава правительства отметил, что рабочая группа под председательством президента республики Мигеля Диас-Канеля приняла решение о том, что остальные провинции страны, за исключением провинции Матансас, с третьего июля перейдут уже ко второй фазе карантинных послаблений.

Страна постепенно возвращается к нормальной жизни. В столице возобновляет работу общественный транспорт, а со второй фазы - откроется пригородное сообщение. Вновь заработают рестораны, но с соблюдением определенных требований, например - социальной дистанции между столами. А вот о возобновлении регулярного международного авиасообщения пока речь не идет. Это будет возможно лишь после перехода к третьей фазе отмены карантина.

Тем не менее зарубежных туристов уже ждут на Острове. С первого июля открыто бронирование в отели на отдельных пляжах Кубы: Кайо Санта Мария, Кайо Коко, Кайо Гильермо, Кайо Крус и Кайо Ларго дель Сур. Туристические комплексы уже подготовлены к приему иностранных гостей в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими протоколами.

Правда, добраться туда можно лишь чартерами, по прилету сделают ПЦР-тестирования на коронавирус, а покидать территории курортов гостям будет запрещено. Собственно, в объявленный властями день возобновления международного туризма ни один чартер пока так и не прибыл на Остров Свободы.

В мире В мире Северная и Центральная Америка В мире Северная и Центральная Америка Куба Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
ЦИК обработал 99,52% протоколов и сообщил новые данные
В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
МВД не выявило серьезных нарушений в ходе голосования
Белым актерам запретят озвучивать цветных персонажей в "Симпсонах"
МИД ФРГ выставил счета немецким туристам, вывезенным в разгар пандемии