Власти Кубы объявили дату частичного снятия карантина в Гаване

Власти Кубы объявили о переходе Гаваны с третьего июля к первому этапу снятия карантинных ограничений, введенных ранее для предотвращения распространения коронавируса. Об этом на ежедневном заседании рабочей группы по борьбе с COVID-19 заявил премьер-министр республики Мануэль Марреро Крус.

"Результаты борьбы с пандемией в Гаване позволяют сделать вывод, что мы достигли медико-санитарных показателей, которые позволяют перейти к первой фазе снятия карантинных ограничений", - приводит слова Круса официальное издание компартии Кубы Granma. Премьер также добавил, что в столице по-прежнему сохраняются наиболее высокие риски инфицирования. Кроме того, глава правительства отметил, что рабочая группа под председательством президента республики Мигеля Диас-Канеля приняла решение о том, что остальные провинции страны, за исключением провинции Матансас, с третьего июля перейдут уже ко второй фазе карантинных послаблений.

Страна постепенно возвращается к нормальной жизни. В столице возобновляет работу общественный транспорт, а со второй фазы - откроется пригородное сообщение. Вновь заработают рестораны, но с соблюдением определенных требований, например - социальной дистанции между столами. А вот о возобновлении регулярного международного авиасообщения пока речь не идет. Это будет возможно лишь после перехода к третьей фазе отмены карантина.

Тем не менее зарубежных туристов уже ждут на Острове. С первого июля открыто бронирование в отели на отдельных пляжах Кубы: Кайо Санта Мария, Кайо Коко, Кайо Гильермо, Кайо Крус и Кайо Ларго дель Сур. Туристические комплексы уже подготовлены к приему иностранных гостей в соответствии с новыми санитарно-эпидемиологическими протоколами.

Правда, добраться туда можно лишь чартерами, по прилету сделают ПЦР-тестирования на коронавирус, а покидать территории курортов гостям будет запрещено. Собственно, в объявленный властями день возобновления международного туризма ни один чартер пока так и не прибыл на Остров Свободы.