Власти Кубы поздравили россиян с успешным проведением референдума

Глава МИД Кубы Бруно Родригес поздравил россиян с успешным завершением референдума по поправкам в Конституцию РФ. Об этом высокопоставленный дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Наши искренние поздравления российскому народу и правительству по случаю убедительной победы варианта "За" на состоявшемся 1 июля конституционном референдуме", - отметил Родригес.

"Эти результаты являются наглядным одобрением работы президента Владимира Путина и членов его правительства", - резюмировал глава кубинского МИД.

Напомним, что голосование по поправкам в конституцию РФ состоялось с 25 по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за принятие изменений проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%. По данным ЦИК, явка составила 67,97%.