Новости

В США становятся популярными вечеринки-соревнования по заражению COVID-19 21:39
Минфин оценил дефицит бюджета в 2020 году 21:38
Россияне рассказали, сколько денег нужно семье для "нормальной жизни" 21:33
Внесен проект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну 21:14
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин 21:07
Страховые взносы в Пенсионный фонд можно будет провести через МФЦ 20:49
Девять советов от Мосприроды: как сделать мир чище и при этом сэкономить 20:46
Минобороны сообщило о 6650 выздоровевших от коронавируса в ВС РФ 20:31
За рубежом оценили российский опыт в борьбе с COVID-19 20:20
Четверых жителей Тверской области заподозрили в жестоком убийстве 20:20
В Крыму около 600 объектов размещения возобновили работу 20:17
Лукашенко призвал защитить честь знамени Великой Победы 20:07
Мария Захарова: Косовская "государственность" абсолютно несостоятельна 20:04
Матч "Спартака" и "Тамбова" в 26-м туре РПЛ пройдет без VAR 19:59
В Казани отметят салютом присвоения звания "Город трудовой доблести" 19:58
Сергей Шнуров возрождает "Ленинград" и обещает новый клип "Фотосессия" 19:37
Роспотребнадзор разработал рекомендации по организации конгрессов и выставок 19:34
Владимирскому экс-замгубернатора добавили срок за взятки 19:30
В Болгарии прошла Олимпиада по русскому языку 19:17
Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Кирове 19:04
Умер автор песен Антонова, Кобзона и Магомаева Борис Дубровин 18:45
В Кирове в жилом доме взорвался газ 18:38
Албания временно отменила визы для граждан России 18:35
В Госдуме оценили обеспокоенность США на тему поправок в Конституцию 18:32
Путин 3 июля проведет встречу с рабочей группой по поправкам к Конституции 18:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Июль обещает быть теплее обычного на всей территории России
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
02.07.2020 21:14
Рубрика: Власть

Внесен проект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

Текст: Татьяна Замахина

Сотрудникам и ветеранам ФСБ могут запретить разглашать данные, угрожающие репутации ведомства. Законопроект об этом внесли в Госдуму глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и депутат Дмитрий Вяткин.

Запрет касается информации о деятельности органов Федеральной службы безопасности, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Госдума приняла закон об отказе в доступе к гостайне

Уточняется, что речь не идет о государственной тайне или служебной информации ограниченного распространения. Подразумевается профессиональная тайна.

При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут изучать эксперты. Они проверят данные материалы и представят автору соответствующее заключение.

Без такого одобрения публикация материалов о работе органов ФСБ будет запрещена "в целях недопущения угроз безопасности".

Авторы указали, что принятие поправок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов регионов.

Власть Право Законодательная власть Госдума Правительство ФСБ Законопроекты и комментарии

Главное сегодня

Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания "Город трудовой доблести"
Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
ФАС прокомментировала повышение цен на бензин
В Минобрнауки допустили перенос начала учебного года в вузах
За сутки в России подтверждено 6760 случаев COVID-19 в 83 регионах
Оформить пенсию удаленно можно до конца июля
Резервистов призовут на военные сборы