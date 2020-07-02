Внесен проект о запрете сотрудникам ФСБ разглашать профессиональную тайну

Сотрудникам и ветеранам ФСБ могут запретить разглашать данные, угрожающие репутации ведомства. Законопроект об этом внесли в Госдуму глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и депутат Дмитрий Вяткин.

Запрет касается информации о деятельности органов Федеральной службы безопасности, разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов ФСБ и/или нанести ущерб их репутации.

Уточняется, что речь не идет о государственной тайне или служебной информации ограниченного распространения. Подразумевается профессиональная тайна.

При этом подготовленные для открытого опубликования информационные материалы, касающиеся деятельности органов безопасности, будут изучать эксперты. Они проверят данные материалы и представят автору соответствующее заключение.

Без такого одобрения публикация материалов о работе органов ФСБ будет запрещена "в целях недопущения угроз безопасности".

Авторы указали, что принятие поправок не потребует дополнительных расходов из федерального бюджета и бюджетов регионов.