Володин: Поправки в Конституцию дадут развитие нашей стране

За поправки к Конституции в 2020 году проголосовало в два раза больше россиян, чем в 1993 году. Рекордная поддержка предложений по изменению Основного закона говорит о консолидации общества. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая в программе "60 минут" на телеканале "Россия-1".

Конституция 1993 года, подчеркнул политик, не смогла так объединить общество, как поправки, которые сейчас были вынесены на голосование.

- Сегодня начинают рассуждать "а что это даст нашей стране?" - отметил Володин. - Это даст развитие… Мы сегодня в этот этап вступаем.

Развитие, по его словам, пойдет "на уровне совершенно других стандартов жизни, качества и медицины, и социальных вопросов". "Это государство, защищенное как суверенное, защищенное Конституцией, потому что у нас не было ключевой нормы, которая должна была быть обязательно - верховенство норм нашей Конституции над решениями международных организаций", - подчеркнул спикер.

Глава нижней палаты обратился со словами благодарности ко всем, кто, несмотря на пандемию, "нашел возможным прийти, поддержать поправки в Конституцию".

- Однозначно страну это делает сильнее, стандарты жизни - выше, - считает он. - И конечно, в будущем наше государство будет более эффективно развиваться при той поддержке, которую оказали наши граждане.

Общероссийское голосование, по сути, стало референдумом о доверии россиян президенту Владимиру Путину, заявил председатель Госдумы. "Но это будет его решение, - подчеркнул Володин, говоря о возможности будущего президентского срока. - Что же касается того, что он сделал для того, чтобы страна стала сильнее, безусловно, после принятия норм Конституции есть возможность и в дальнейшем двигаться по этому пути".

Он назвал очевидным, что отношение к нашей стране со стороны других государств после принятия поправок будет "более уважительное, потому что они будут понимать, что у Путина есть возможность сохранить за собой свой пост, его поддерживают наши граждане".

Голосование по поправкам в Конституцию прошло в России с 25 по 1 июля. По результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК, составила порядка 65%.