Володин: С принятием поправок граждане смогут повлиять на качество власти

С принятием поправки в Конституцию РФ о расширении полномочий Госдумы граждане страны получат рычаги влияния на качество управления страной. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в разговоре с журналистами.

- У нас больше будет ответственности, потому что те полномочия, которые президент передал именно нашим гражданам, предполагают, что граждане через своих депутатов будут влиять на формирование правительства, - пояснил спикер, - а также смогут спрашивать с правительства, с исполнительных органов, с прокуратуры, судебной системы.

Эти новшества очень важны, потому что качество власти требует улучшения, подчеркнул Володин. Он напомнил, что об этом президент РФ Владимир Путин говорил, инициируя ряд серьезных решений, которые сейчас после одобрения поправок гражданами вступят в жизнь. "Надеюсь, что мы с вами сможем улучшить качество управления", - сказал Володин журналистам.

Напомнил, что по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против - 21,27%, явка составила порядка 65%.