Врач рассказал о пользе крапивы

Блюда, приготовленные из крапивы, могут оказать на организм человека благотворное влияние. Директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал радио Sputnik о пользе этого растения.

Благодаря содержанию биоактивных веществ, например, флавоноидов, витамина B9 и витамина С, крапива положительно влияет на обмена веществ, может стимулировать иммунитет и регенерацию клеток.

Витамин B9 поможет бороться с анемией, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и депрессией, улучшит состояние кожи, ногтей и структуру волос. А витамин С считается универсальным лекарством.

По словам Михаила Гинзбурга, традиционным способом приготовления крапивы, является добавление ее в супы и в летние салаты. "Противопоказаний для употребления крапивы практически нет, может быть, надо быть осторожнее при заболеваниях желудка, вроде гастрита или язвенной болезни", - говорит он.