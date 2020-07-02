Все пункты проведения ЕГЭ прошли дезинфекцию

Во всех пунктах проведения экзаменов проведена уборка с применением дезинфицирующих средств перед началом ЕГЭ, сообщили в Рособрнадзоре.

- Здоровье и безопасность всех участников и организаторов ЕГЭ - приоритетны. Экзамены будут проведены в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности, - заявил врио руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. - Мы отработали эти меры в ходе пробных экзаменов. Перед началом ЕГЭ еще раз проверили готовность всех регионов и наличие в экзаменационных пунктах средств индивидуальной защиты и антисептиков.

Всего таких пунктов, где выпускники будут сдавать ЕГЭ - 5 728. Все организаторы, учителя и наблюдатели будут масках и перчатках. Средства индивидуальной защиты и антисептики, оставшиеся после голосования по поправкам в Конституцию РФ, также были переданы для нужд школ, в которых будет проходить ЕГЭ.

На входе в экзаменационные пункты медицинские работники будут проводить обязательную бесконтактную термометрию всех участников и организаторов.

- Участники с повышенной температурой и симптомами респираторных заболеваний в ППЭ допускаться не будут, - сообщили в Рособрнадзоре.

Напомним, основной период ЕГЭ в 2020 году проходит с 29 июня по 25 июля. Завтра, 3 июля, выпускники начнут писать ЕГЭ по предметам. На участие в экзаменах основного периода зарегистрировано около 714 тысяч человек.