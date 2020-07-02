Один из самых ярких матчей после возобновления сезона в Премьер-лиге состоялся в Ростове-на-Дону, где хозяева в рамках 25-го тура в южном дерби принимали "Краснодар". Встреча завершилась ничьей 1:1 и вошла в историю.

Дело в том, что этот поединок стал самым продолжительным в истории Премьер-лиги (с 2001 года). С учетом компенсированного времени команды провели на поле 111 минут! Вряд ли в ближайшем будущем кто-то сумеет перебить это достижение.

Арбитр Виталий Мешков добавил к матчу шесть минут, но футболисты играли еще 13 - заканчивали в 11-м часу вечера. Во многом так произошло из-за эпизода с пенальти в ворота "Краснодара". Мешков не увидел игры рукой у защитника гостей Кайо, но видеоассистенты ему подсказали, что, возможно, было нарушение. Судья сначала ждал решения коллег, после чего сам отправился смотреть видеоповтор. После этого Мешков указывает на "точку", но не дает свисток. Бригада VAR опять смотрит момент - возможно, у ростовчанина Максима Осипенко был офсайд. И все же пенальти был назначен. Ивелин Попов реализовал его и принес своей команде ничью.

Разумеется, у главных тренеров "Ростова" и "Краснодара" были диаметрально противоположные оценки того эпизода. По словам рулевого "желто-синих" Валерия Карпина, пенальти был стопроцентным.

- Не хотелось бы говорить о судействе. Что скажу о двух эпизодах с просмотров моментов и долгим назначением одиннадцатиметрового в ворота "Краснодара"? Ничего не скажу. Просматривали и просматривали. Мне даже после одного повтора, который я подсмотрел, стало понятно: это пенальти. Не понимаю, чего они так долго смотрели, - сказал Карпин.

Резче высказался главный тренер гостей Мурад Мусаев. Справедливости ради, он раскритиковал не только арбитров, но и своих игроков.

- К сожалению, в наши ворота поставили неоднозначный пенальти. Уже в который раз такое происходит. И в прошлом году в борьбу за путевку в Лигу чемпионов вмешались грубейшие ошибки судьи. Если так будет продолжаться, то можно не заканчивать первенство. Что касается непосредственно нашей игры, то мы понимали, что в концовке не хватит сил. Надо было забивать второй мяч. Нельзя отдавать инициативу, - подчеркнул Мусаев.

Тем временем очередной шаг к завоеванию титула сделал "Зенит". Обыграв на выезде "Тамбов" (2:1), "сине-бело-голубые" оторвались от "Локомотива" на 11 очков.

Команда Сергея Семака была очень близка к неожиданной потере очков, но вышедший на замену Эмилиано Ригони уже в компенсированное время принес гостям важнейшую победу.

- Подавляющее большинство соперников против нас обороняются очень низко, и нам приходится взламывать оборону. Моменты создаем, их много, но не всегда принимаем верные решения. В каких-то матчах у нас хорошая реализация. Сейчас получить удовольствие и забивать столько, сколько хотели бы, мешает нервозность, - сказал главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.

К слову, "Зенит" может стать чемпионом уже в это воскресенье. Для этого в субботу "Локомотив", отстающий от "Зенита" на 11 баллов, должен потерять очки в домашнем матче с "Сочи", а питерцы, в свою очередь, должны обыграть в гостях "Краснодар".

- Нас эти расклады не очень-то волнуют. Мы сосредоточены на своей игре. Понятно, что в воскресенье будет топ-матч, на него никого не нужно дополнительно настраивать. Ждем его с нетерпением! Главное - восстановиться и подойти к нему во всеоружии, - сказал Мусаев.

По итогам 25-го тура в РПЛ произошла первая тренерская отставка после возобновления сезона. После домашнего поражения от "Ахмата" (1:3) руководство "Арсенала" отправило в отставку Игоря Черевченко, с которым туляки в прошлом году впервые в истории приняли участие в еврокубках.

Еще недавно "оружейники" претендовали на место в зоне Лиги Европы. Команда неплохо стартовала в Премьер-лиге, в конце года победила подряд ЦСКА и "Локомотив", но проиграла последние пять матчей и скатилась уже на 10-ю строчку. Кто возглавит туляков вместо Черевченко - непонятно. В СМИ поговаривают о возможном приглашении Юрия Семина. А пока готовить "Арсенал" к заключительным встречам чемпионата будут работавший в фарм-клубе туляков "Химике-Арсенале" Сергей Подпалый и тренер молодежного состава "Арсенала" Николай Ковардаев.

Как и в российском первенстве, ведущий отрезок сезона наступил в европейских топ-лигах. В частности, в Испании.

Накануне вечером лидер Примеры "Реал" принимал "Хетафе". В случае победы "королевский клуб" мог увеличить отрыв от "Барселоны" до четырех очков.

Между тем в стане каталонцев серьезный конфликт: игроки не принимают идей главного тренера Кике Сетьена. По сообщениям испанских СМИ, специалист может покинуть свой пост уже в ближайшие дни.

С учетом компенсированного арбитром времени "Ростов" и "Краснодар" провели на поле 111 минут

Хуже всего у Сетьена сложились отношения с Антуаном Гризманном. Поговаривают, что француз даже не общается с наставником. Сам Сетьен после встречи с "Атлетико" (2:2), в которой Гризманн провел на поле около четырех минут, заявил, что не собирается извиняться перед своим футболистом.

- Понимаю его чувства. Антуан - профессионал и прекрасный человек. Мне жаль его. Но Рики Пуч хорошо работает, а Месси и Суарес всегда должны быть на поле. Нелегко найти место Гризманну, не дестабилизируя команду, - считает Сетьен.