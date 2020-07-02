Вышел трейлер комедии с Лиамом Нисоном "Сделано в Италии"

На YouTube опубликован первый трейлер британо-итальянской трагикомедии "Сделано в Италии" (Made In Italy), главную роль в которой сыграл Лиам Нисон. Не так давно, напомним, заявивший, что больше не будет сниматься в боевиках, сосредоточившись на менее энергичном кинематографе.

По сюжету ленты отец и сын (его играет Майкл Ричардсон - сын Нисона и Наташи Ричардсон) приезжают в Тоскану, где начинают ремонтировать лежащий в руинах семейный дом, с которым у них связаны печальные воспоминания. С целью от него уже избавиться.

Судя по всему, нас ждет симпатичное, не выдающееся, очень личное и обильно рефлексирующее кино с привкусом картин Лассе Халльстрёма.

"Сделано в Италии" - полнометражный режиссерский дебют актера Джеймса Д'Арси, сценарий написал он же.

В других ролях: Линдси Дункан ("Бёрдмэн"), Валерия Билелло ("Восьмое чувство"), Марко Квалья ("Талантливый мистер Рипли").

Премьера - 7 августа.