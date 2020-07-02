По его словам, задача была непростой, однако властям удалось ее реализовать. "На мой взгляд, органы власти сумели организовать работу, чтобы минимизировать те негативные последствия, которые проявлялись по отношению к мигрантам в связи с пандемией. Очень оперативно был подготовлен и принят указ президента РФ, который так и назывался - "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев в РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - сказал Волох. Он отметил, что ситуация с мигрантами в России, несмотря на спад заболеваемости, остается сложной.
Еще 19 марта министерство внутренних дел разъяснило порядок продления срока временного пребывания иностранцев в России. Для этого необходимо обратиться в ближайший территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме. Визы продлевают независимо от цели приезда и даже если все сроки вышли. Кроме того, трудовые мигранты могут оформить новые патенты. За нарушение срока подачи документов к административной ответственности не привлекут.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом. Такой путь уже избрала Португалия, приравнявшая в социальных правах 580 тысяч мигрантов к гражданам страны на время борьбы с COVID-19 и экономическими последствиями пандемии. АСИ также предлагает начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры".
Когда вводили карантин и режим самоизоляции, в России находились сотни тысяч трудовых мигрантов. Одни поспешили вернуться домой и застряли в транзитных зонах, другие остались, полагая, что в любом случае найдут себе занятие. До апреля в России было, по разным оценкам, от 9 до 11 миллионов мигрантов. Сколько из них уехало и сколько осталось, пока трудно сказать. Но совершенно очевидно, что экономический кризис (и прежде всего - резкий рост безработицы), вызванный пандемией, обострит настороженное отношение большинства россиян к мигрантам. В основе такого отношения стойкий миф, что "понаехавшие" вытесняют с рынка труда "коренных" и местных. Теперь этот миф будет особенно активно эксплуатироваться.
Между тем все обстоит ровно наоборот. Мигранты создают новые рабочие места, а не поглощают их. Именно приток мигрантов приводит к появлению новых работ на рынке. Это верно как для Западной Европы, так и для России. "Миф о вытеснении местных приезжими идет от заблуждения о неизменном объеме работ, - говорит экономист, проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев. - Многим кажется, что приток мигрантов вызывает безработицу, потому что объем доступных работ - фиксированный. На самом деле это далеко не всегда так, в действительности иммиграция может увеличивать масштабы экономики, приводя к созданию новых рабочих мест. Где работают мигранты? В сфере услуг, в отелях, в строительстве. Причем строительство доминирует. Поэтому первый удар от наплыва мигрантов принимают на себя как раз местные строители. По идее, их зарплаты от этого могут упасть, потому что прибыла дешевая рабочая сила. И действительно, первый эффект от прибытия мигрантов может быть отрицательным: зарплаты снижаются. Но в целом, поскольку экономика расширяется, расти начинают и зарплаты. Рост экономики перекрывает первоначальный отрицательный эффект от притока мигрантов. В итоге выигрывает не только все население страны, но и конкретный сектор экономики, принявший на себя первый удар, в нашем случае - строительство".
Таким же мифом является конкуренция на рынке труда между мигрантами и местными. Потому что на самом деле мигранты конкурируют с мигрантами внутри сегмента экономики, который их принимает. Местные жители у нас дворы не метут, им дворники-таджики не конкуренты. То же и со строителями. "Я сам слышал от таксиста-таджика, - рассказывает Буев, - как он приехал в Москву искать работу, пошел на стройку, и ему пришлось учить узбекский язык, потому что вся стройка - узбеки. Он хотел выучить русский, а пришлось выучить узбекский. И это наглядный пример, что мигранты в нижней зарплатной нише скорее конкурируют между собой. Да, они выдавливают местных, но не в безработицу, а в более высокие зарплаты. Поскольку экономика увеличивается, для местного населения открывается возможность занимать рабочие места с более высокой зарплатой".
Действительно, представим себе: мигрант приезжает, идет работать на стройку. У него появляются деньги. Он их должен потратить. Но если денег становится больше, то растет и платежеспособный спрос. И вокруг этого спроса создаются новые рабочие места. Потому что этот спрос нужно удовлетворить. У мигранта он гораздо выше. У местного есть жилье, а мигрант нуждается в съемной квартире. Он снимает ее у местных. Следовательно, у тех появляется дополнительный доход. Они получают шанс заняться более квалифицированным трудом и в конечном счете от этого только выигрывают.
Часто приходится слышать: России нужны высококвалифицированные мигранты. Всем такие мигранты нужны. Но массовая миграция никогда не состоит сплошь из квалифицированных людей. Массовая миграция в СССР была миграцией сельского населения. Из кого сегодня состоит население наших больших городов? Из вчерашних или позавчерашних крестьян.