Во время режима самоизоляции власти смогли удержать под контролем ситуацию с трудовыми мигрантами. Об этом в Москве на пресс-конференции заявил профессор Государственного университета управления, член экспертно-консультативного совета при Главном управлении по вопросам миграции МВД России Владимир Волох.

По его словам, задача была непростой, однако властям удалось ее реализовать. "На мой взгляд, органы власти сумели организовать работу, чтобы минимизировать те негативные последствия, которые проявлялись по отношению к мигрантам в связи с пандемией. Очень оперативно был подготовлен и принят указ президента РФ, который так и назывался - "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранцев в РФ в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - сказал Волох. Он отметил, что ситуация с мигрантами в России, несмотря на спад заболеваемости, остается сложной.

Еще 19 марта министерство внутренних дел разъяснило порядок продления срока временного пребывания иностранцев в России. Для этого необходимо обратиться в ближайший территориальный орган МВД с заявлением, составленным в произвольной форме. Визы продлевают независимо от цели приезда и даже если все сроки вышли. Кроме того, трудовые мигранты могут оформить новые патенты. За нарушение срока подачи документов к административной ответственности не привлекут.

Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением временно приравнять мигрантов к гражданам России для получения пособий по безработице, а также ряда других льгот и выплат в рамках поддержки работников организаций на фоне борьбы с коронавирусом. Такой путь уже избрала Португалия, приравнявшая в социальных правах 580 тысяч мигрантов к гражданам страны на время борьбы с COVID-19 и экономическими последствиями пандемии. АСИ также предлагает начать готовить мигрантов, оставшихся без работы, "под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры".

Когда вводили карантин и режим самоизоляции, в России находились сотни тысяч трудовых мигрантов. Одни поспешили вернуться домой и застряли в транзитных зонах, другие остались, полагая, что в любом случае найдут себе занятие. До апреля в России было, по разным оценкам, от 9 до 11 миллионов мигрантов. Сколько из них уехало и сколько осталось, пока трудно сказать. Но совершенно очевидно, что экономический кризис (и прежде всего - резкий рост безработицы), вызванный пандемией, обострит настороженное отношение большинства россиян к мигрантам. В основе такого отношения стойкий миф, что "понаехавшие" вытесняют с рынка труда "коренных" и местных. Теперь этот миф будет особенно активно эксплуатироваться.

Местные жители у нас дворы не метут, им дворники-мигранты не конкуренты

Между тем все обстоит ровно наоборот. Мигранты создают новые рабочие места, а не поглощают их. Именно приток мигрантов приводит к появлению новых работ на рынке. Это верно как для Западной Европы, так и для России. "Миф о вытеснении местных приезжими идет от заблуждения о неизменном объеме работ, - говорит экономист, проректор Российской экономической школы (РЭШ) Максим Буев. - Многим кажется, что приток мигрантов вызывает безработицу, потому что объем доступных работ - фиксированный. На самом деле это далеко не всегда так, в действительности иммиграция может увеличивать масштабы экономики, приводя к созданию новых рабочих мест. Где работают мигранты? В сфере услуг, в отелях, в строительстве. Причем строительство доминирует. Поэтому первый удар от наплыва мигрантов принимают на себя как раз местные строители. По идее, их зарплаты от этого могут упасть, потому что прибыла дешевая рабочая сила. И действительно, первый эффект от прибытия мигрантов может быть отрицательным: зарплаты снижаются. Но в целом, поскольку экономика расширяется, расти начинают и зарплаты. Рост экономики перекрывает первоначальный отрицательный эффект от притока мигрантов. В итоге выигрывает не только все население страны, но и конкретный сектор экономики, принявший на себя первый удар, в нашем случае - строительство".

Таким же мифом является конкуренция на рынке труда между мигрантами и местными. Потому что на самом деле мигранты конкурируют с мигрантами внутри сегмента экономики, который их принимает. Местные жители у нас дворы не метут, им дворники-таджики не конкуренты. То же и со строителями. "Я сам слышал от таксиста-таджика, - рассказывает Буев, - как он приехал в Москву искать работу, пошел на стройку, и ему пришлось учить узбекский язык, потому что вся стройка - узбеки. Он хотел выучить русский, а пришлось выучить узбекский. И это наглядный пример, что мигранты в нижней зарплатной нише скорее конкурируют между собой. Да, они выдавливают местных, но не в безработицу, а в более высокие зарплаты. Поскольку экономика увеличивается, для местного населения открывается возможность занимать рабочие места с более высокой зарплатой".

Действительно, представим себе: мигрант приезжает, идет работать на стройку. У него появляются деньги. Он их должен потратить. Но если денег становится больше, то растет и платежеспособный спрос. И вокруг этого спроса создаются новые рабочие места. Потому что этот спрос нужно удовлетворить. У мигранта он гораздо выше. У местного есть жилье, а мигрант нуждается в съемной квартире. Он снимает ее у местных. Следовательно, у тех появляется дополнительный доход. Они получают шанс заняться более квалифицированным трудом и в конечном счете от этого только выигрывают.

Мигранты создают новые рабочие места, а не поглощают их

Часто приходится слышать: России нужны высококвалифицированные мигранты. Всем такие мигранты нужны. Но массовая миграция никогда не состоит сплошь из квалифицированных людей. Массовая миграция в СССР была миграцией сельского населения. Из кого сегодня состоит население наших больших городов? Из вчерашних или позавчерашних крестьян.