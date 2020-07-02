WhatsApp радикально обновили. Пять главных улучшений

Разработчики WhatsApp объявили о скором появлении в приложении совершенно новых функций, которые сделают работу с ним проще и удобнее. Вот как выглядит список главных нововведений, опубликованный в официальном блоге.

1. Анимированные стикеры. Пока только встроенные - собственной разработки WhatsApp. Добавлять свои нельзя.

2. Добавление пользователя по QR-коду. Чтобы добавить новый контакт, достаточно просканировать QR-код на экране смартфона собеседника.

3. Темный режим в приложении для компьютера и в WhatsApp Web. Раньше был доступен только в мобильных приложениях.

4. Улучшенные групповые видеозвонки. Теперь можно "развернуть" любого собеседника на весь экран. Всего в видеочатах могут участвовать одновременно до восьми человек.

5. В версии для KaiOS появились статусы - короткие фото- или видеоистории, исчезающие через 24 часа.

Уточняется, что все эти нововведения станут доступны всем пользователям в течение ближайших нескольких недель.