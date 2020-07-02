Указ главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В целях дальнейшего обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Республике Саха (Якутия) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом предложения Главного государственного санитарного врача Республики Саха (Якутия) от 30 июня 2020 г. № 14-00-02/44-2020 постановляю:

1. Продлить приостановление на территории Республики Саха (Якутия) с 2 по 14 июля 2020 года, за исключением населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения, указанных в приложении к настоящему Указу, деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей:

ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах, за исключением оказания услуг по доставке и продаже на вынос потребителям готовой еды и полуфабрикатов путем дистанционного заказа. Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, чья деятельность не приостановлена настоящим Указом;

культурно-досуговых организаций, творческих студий;

домов культуры, ночных клубов (дискотек), караоке-залов и иных аналогичных объектов;

кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, банкетных залов, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах, торговых центрах, торговых комплексах;

спортивно-досуговых организаций (спортивных залов, катков, пунктов проката лыж, ледовых, горно-лыжных парков, парков, и т.д.);

фитнес и тренажерных залов, клубов;

бань (кроме объектов, включенных в перечень предприятий гражданской обороны);

саун, соляриев, бассейнов;

компьютерных клубов, залов;

негосударственных организаций дошкольного образования, групп присмотра и ухода;

букмекерских контор и тотализаторов, фирм по организации и проведению лотерей.

2. Допускается деятельность отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей при соблюдении следующих условий:

а) предприятий торговли при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся в торговом зале, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м при соблюдении социального дистанцирования и масочного режима;

б) торгово-развлекательных центров, торговых центров, торговых комплексов, ярмарок, рынков при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся в них, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м при соблюдении социального дистанцирования и масочного режима, за исключением деятельности расположенных в них предприятий общественного питания, игровых и иных развлекательных зон, кинотеатров;

в) сезонных летних кафе при стационарных предприятиях общественного питания при условии расстановки столов на расстоянии не менее 1,5 метров и режиме работы в период с 08.00 до 00.00 часов;

г) летних нестационарных торговых объектов с продажей продукции на вынос;

д) парикмахерских, салонов красоты, косметических центров, спа-центров, массажных кабинетов при условии предварительной записи клиентов и одновременном нахождении в рабочем зале не более 2 клиентов и расстоянии между рабочими местами не менее 3 метров;

е) музеев, библиотек при условии предельного количества лиц, одновременно находящихся в помещении, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м при соблюдении социального дистанцирования и масочного режима;

ж) туристических баз и комплексов, баз отдыха при соблюдении следующих условий:

организация предварительной записи и ведения учета отдыхающих;

ограничение заполняемости клиентами до 50 процентов от мощности объекта;

соблюдение санитарно-эпидемиологических мер в соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

з) оборудованных и пригодных для организованного отдыха, купания и приема оздоровительных и профилактических процедур пляжей при соблюдении установленных санитарно-эпидемиологических требований.

3. Передвижение транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров (легковое такси и автобусы категории M1, М2), в межмуниципальном сообщении по автомобильным дорогам федерального, регионального и местного значения на территории Республики Саха (Якутия) допускается при соблюдении Временных рекомендаций по организации работы предприятий автомобильного транспорта, в том числе индивидуальных предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров в межмуниципальном сообщении, в целях защиты пассажиров в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждаемых Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия).

4. Деятельность по перевозке пассажиров внутренним водным транспортом допускается при соблюдении рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации работы транспорта и транспортных предприятий в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

5. Рекомендовать недропользователям - владельцам автомобильных дорог необщего пользования:

1) ограничить передвижение, в том числе транзитное, транспортных средств третьих лиц по таким дорогам до отмены режима повышенной готовности в Республике Саха (Якутия), за исключением транспортных средств:

граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных вдоль автомобильных дорог необщего пользования;

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия) при следовании к местам исконной среды обитания, ведения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов;

организаций, обеспечивающих производственную деятельность недропользователей;

лиц, осуществляющих перевозку продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости;

пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб и иных оперативных служб по защите жизни и здоровья граждан;

2) информировать пользователей автомобильными дорогами необщего пользования о сроках ограничения передвижения по ним и возможности воспользоваться объездом.

6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов Республики Саха (Якутия) принять меры в рамках полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, по обеспечению исполнения настоящего Указа на территориях муниципальных районов (городских округов) Республики Саха (Якутия).

7. За нарушение требований настоящего Указа предусматривается административная ответственность, установленная законодательством об административных правонарушениях.

8. Признать утратившими силу:

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14.04.2020 № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 18.04.2020 № 1124 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 20.04.2020 №1128 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24.04.2020 № 1142 "О внесении изменения в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2020 г. № 1119 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.04.2020 № 1148 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 07.05.2020 № 1183 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 10.05.2020 № 1187 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 18.05.2020 № 1198 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 1 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 21.05.2020 № 1204 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 29.05.2020 № 1221 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 11.06.2020 № 1251 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 19.06.2020 № 1265 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)";

пункт 2 Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 26.06.2020 № 1274 "О внесении изменений в отдельные правовые акты Главы Республики Саха (Якутия)".

9. Настоящий Указ вступает в силу с 2 июля 2020 года.

10. Контроль исполнения настоящего Указа оставляю за собой.

11. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой информации.

Глава Республики Саха (Якутия) А.Николаев





Приложение к указу главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 года № 1294

Перечень населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих круглогодичного автотранспортного сообщения

Смотрите приложение к настоящему указу







